Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал обыски, которые агенты Федерального бюро расследований США провели в домах его родственников в Вашингтоне во вторник, 19 октября. Происходящее он назвал шоу абсурда.

Об этом Дерипаска написал в Telegram-канале.

"Наблюдая за всем происходящим в Америке, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента (временами напоминающего мне наш бомонд из ЦБ), продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016-м году.

Пора признать очевидное: Трамп победил, конечно, не сам! Ему помогли эти тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно (хоть за опереточного персонажа, но не за погрязших во взятках представителей клана Клинтон)", - написал бизнесмен.

Также он обвинил американские власти в том, что они обманывают свой электорат.

"Удобно еще лет 10 кормить свой электорат (воспитанный на голливудских фильмах об ужасных русских) всякой брехней. Не хочется останавливаться, конечно, но придется. Долг США – уже почти 30 трлн. Китай (силой или полудобровольно) воссоединится с Тайванем, сделав Тихий океан китайским внутренним водоемом. Ядерные технологии в мирной энергетике в США давно утрачены, а значит будут продолжать жечь уголь и газ, зас@рая окружающую среду. Европа больше тоже не хочет мерзнуть из-за НАТОвских страшилок, что русские придут.

Да и мы, русские, теперь хотим единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока с процветающим населением и неповрежденной природой. Но нет. В угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков (по чьей вине как раз долг США и достиг астрономических размеров) шоу абсурда продолжается", - написал Дерипаска.

Что касается обысков, бизнесмен усомнился, что агенты ФБР смогли что-то обнаружить.

"Хочется спросить: дох@ра ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, сп@@женных в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска. P.S. Надоело м@дачье несмешное…" - написал Дерипаска.

Напомним, российский бизнесмен Олег Дерипаска находится под санкциями СНБО Украины.

Также мы сообщали, что прошлой весной российский миллиардер Дерипаска предрек США квазидефолт из-за долгов.