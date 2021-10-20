Зюзинский суд Москвы, который назначал психолого-лингвистическую экспертизу по делу о пропаганде наркотиков против Юрия Дудя, оштрафовал российского блогера и журналиста на 100 тыс. рублей (почти 1,4 тысячи долларов - Ред.) за "пропаганду наркотиков" в двух интервью на YouTube.

Об этом "РИА-Новости" сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Дудя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей ", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сам журналист на заседание не пришел и, по данным его адвоката, штраф будут обжаловать.

Как сообщала "Страна", в апреле 2021 года активисты российской некоммерческой организации "Лиги безопасного интернета" заявили, что нашли пропаганду наркотиков в интервью блогера Юрия Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Последний сам стал фигурантом аналогичного дела. Исполнителя также оштрафовали на сто тысяч рублей.

Отметим, что сейчас на YouTube-канал Юрия Дудя "вДудь", созданного в 2014 году, подписано более 9,2 млн. пользователей.

Как сообщала "Страна", в январе этого года российский "Голубой огонек" и Дудь обогнали новогоднее выступление Зеленского в украинских трендах YouTube.