Печерский районный суд Киева избрал бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера выбрана в уголовном производстве по Харьковским соглашениям, которые расцениваются как государственная измена (часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 111 УК Украины).

Об этом сообщает Фейсбук Офиса генерального прокурора.

Такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего премьер-министра процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на проведение специального досудебного расследования in absentia, то есть заочно.

По данным следствия, Азаров, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, в нарушение Конституции и закона "О международных договорах Украины", подписал распоряжение об одобрении Харьковских соглашений в пользу Российской Федерации, которыми был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

В результате таких действий, считает следствие, были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск иностранного государства на территории Украины, вторжения Вооруженных сил России и оккупации ими полуострова.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

Новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Понятно, что Россия, где сейчас находится Азаров, его не выдаст. Ну а дело о Харьковских соглашениях - это чистый пиар-пузырь, чтобы показать, как Зеленский с "агентами Кремля" борется", - резюмировал канал.

Летом "Страна" сообщала, что СБУ по делу Харьковских соглашений допросила экс-спикера Рады Владимира Литвина.

Также мы приводили комментарий Азарова по делу о Харьковских соглашений, который политик давал весной.