Народный депутат "Слуги народа" Владлен Неклюдов заявил, что кондитерская корпорация Roshen, которой владеет лидер политической партии "Европейская солидарность" и экс-президент Украины Петр Порошенко угрожает национальной безопасности страны и "продолжает убивать людей". В связи с этим народный избранник предлагает Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заняться этим вопросом.

Такое заявление нардеп сделал в ходе выступления в парламенте.

В частности, нардепа возмутил тот факт, что шоколадная продукция компании представлена на российских рынках и продолжает на них зарабатывать деньги.

"Уже восьмой год подряд пятый президент (Петр Порошенко - Ред.) продолжает вести свой грязный бизнес...и зарабатывать в РФ деньги, пополняя бюджет России… действия пятого президента должны быть предметом рассмотрения в СНБО, поскольку деятельность корпорации Roshen угрожает нацбезопасности", - заявил Неклюдов.

Нардеп также рассказал об "убийственной формуле шоколадок Порошенко". По его словам, при управлении бывшего президента компания начала выпускать продукцию "с бешеным количеством трансжиров", которые убивали и продолжают убивать людей.

Напомним, недавно в Азербайджане конфеты Roshen назвали заплесневелыми и признали негодными.

Также мы писали, что в Roshen сообщили о снижении интереса украинцев к их конфетам.