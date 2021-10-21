В среду, 20 октября, в сети начала распространяться неофициальная информация о том, что Запорожский автомобилестроительный завод, у которого были большие проблемы с долгами, начнет выпускать кроссоверы "ЗАЗ Одесса" на базе китайских Bestune T7. Однако информация оказалась фейком, ее 21 октября опроверг сам завод.

Так, портал Today.ua сообщил, что якобы "ЗАЗ Одесса" должны построить на базе китайского компактного кроссовера Besturn T77, который с 2018 года выпускает компания FAW Group.

Besturn T77 имеет современный дизайн, большую решетку радиатора и светодиодную оптику, в салоне имеется цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система и двухзонный климат-контроль. Также кроссовер оснащен полуторалитровым турбодвигателем мощностью 160 лошадиных сил, который работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач или с роботом. По слухам, авто от ЗАЗ должен был стоить около 550 тысяч гривен.

По сети с новостью о "ЗАЗ Одесса" гуляли три фото китайской модели с прифотошопленными украинскими номерами, а также надписью ZAZ Odessa.

Однако уже на следующий день, 21 октября, Запорожский автомобилестроительный завод опроверг всю вышеуказанную информацию, сообщив, что никаких переговоров с FAW Group ЗАЗ не ведет. По информации предприятия, запуск проекта с использованием моделей указанного производителя не планируется.

Ранее "Страна" сообщала, что ЗАЗ договорился о сотрудничестве с российским "АвтоВАЗом".

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