Бывший депутат Верховной Рады Украины Святослав Вакарчук внес исправленную декларацию за прошедший год, в которой он задекларировал обмен валюты на довольно крупную сумму - 12,8 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления

Согласно данным декларации, в период с марта по декабрь прошлого года Святослав Вакарчук совершил обмен валюты. Он обменял 405 тысяя евро на 12,8 миллионов гривен.

Ситацию комментирует "Телеграм-канал "Политика Страны".

С чем связано такое "прозрение" Вакарчука догадаться нетрудно. Как и большинство других артистов он, в основном, живет за счёт "чёрного нала". А потому его реальные расходы не совпадают с доходами. А значит ему нужно как-то показать откуда у него деньги на жизнь. Вот и вспомнил внезапно, что в 2020 году поменял сотни тысяч евро.

Напомним, летом прошлого года Святослав Вакарчук объявил о сложении депутатских полномочий. Ранее он являлся неформальным лидером партии "Голос".

Также сообщалось, что Святослав Вакарчук расстался со своей гражданской женой Лялей Фонаревой - спустя более чем 20 лет совместной жизни. О новой избраннице музыканта, которая является влиятельной персоной в мире кино, подробно писала "Страна".

Ранее "Страна" писала, что у лидера группы "Океан Эльзы" и его бывшей гражданской жены Ляли Фонаревой есть немало недвижимости. Речь идет о квартирах в центре Киева.