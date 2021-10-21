Утром в четверг, 21 октября, произошел пожар в Луцком зоопарке. Там сгорел деревянный домик с обезьянами. В результате инцидента погибли трое животных.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своем сайте.

По данным ГСЧС, в домике жили обезьяны породы хохлатый мангабей. Сотрудники спецслужбы оперативно прибыли место, однако животных спасти не удалось.

Для тушения деревянного домика, где жили обезьянки, подали два водяных ствола. В 07:32 спасатели зафиксировали локализацию пожара, а через десять минут огонь ликвидировали. К тушению пожара привлекались шесть единиц специальной техники.

В настоящее время о причинах пожара не сообщается, они сейчас устанавливаются.

Справка. Хохлатый мангабей - млекопитающее из рода мангабеев семейства мартышковых. Обитают в основном в лесных массивах по берегам рек в бассейне реки Тана в юго-восточной Кении.

Напомним, в прошлом году в Германии горел зоопарк. В результате происшествия погибли почти все обитатели дома приматов, а именно, 30 животных.

Также мы сообщали, как больше 50 животных погибли при пожаре в зоопарке на северо-востоке Франции. Среди жертв были около пятидесяти летучих мышей, рептилии и совы. При этом зоопарк оставили открытым для посетителей.