Полным провалом завершилась попытка украинских правоохранителей заполучить в Украину вора в законе Андрея Недзельского по кличке Неделя. Также не получилось отобрать у него и воровской общак.

Речь идет о широко разрекламированном задержании криминального авторитета в Болгарии и попытке экстрадировать его в Украину в июле 2021 года - "Страна" тогда писала об этом.

Также "Страна" писала о том, как у Недзельского, попавшего в санкционный список СНБО, во время обысков в мае 2020 года была изъята крупная сумма денег. Впрочем, изъятые 400 950 долларов хранились в банковской ячейке бизнесмена Сергея Киселева. Но, по данным полиции, этот предприниматель работал на вора Неделю, выполняя роль его личного кассира.

Тогда же деньги были переданы Национальному агентству по розыску и менеджменту активов - АРМА. Однако в декабре 2020 года изъятые у вора деньги по поддельному решению суда за № 757/521172/20-к были переданы некоему Игорю Королю. То есть почти полмиллиона долларов были фактически украдены у АРМА.

По информации источников "Страны" в полиции, эту операцию провели доверенные люди Андрея Недзельского, затем деньги были ему возвращены.

После разразившегося скандала СБУ провело несколько обысков в Национальном агентстве АРМА. Уголовное производство, открытое по факту кражи 400 тысяч долларов у государства, до сих пор не завершено – под подозрение попало несколько руководящих сотрудников Национального агентства по розыску и менеджменту активов. Но вот вернуть деньги так и не удалось.

К досаде силовиков сорвалась и попытка экстрадировать задержанного 7 июля 2021 года в столице Болгарии Софии Андрея Недзельского. Несмотря на переданное болгарской полиции вынесенное Генпрокуратурой Украины подозрение Андрею Недзельскому, в отношении которого на родине открыто уголовное производство по ст.115 (убийство), доказать болгарским правоохранителям весомость этого документа не удалось. Ознакомившись с документами и не сочтя их убедительными, болгарская полиция отпустила Андрея Недзельского восвояси.

Сейчас вор Неделя находится в Турции и, по словам источников "Страны" в полиции, вполне успешно продолжает дистанционно руководить делами в Украине.

Напомним, что вор Андрей Недзельский специализировался на связях криминального мира с политикой и властями и руководстве преступностью в центральной и западной Украине. До отъезда вора за границу на аудиенцию к нему становились в очередь крупные чиновники и политики.

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