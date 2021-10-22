Коронавирусные антирекорды: каким же будет пик?

Коронавирус – снова тема номер один и в мире, и в Украине. Вчерашний день стал днем публикации данных сразу о двух антирекордах – по количеству новых заболевших (22,4 тысячи человек) и по количеству умерших (546). Таких показателей не было даже в апреле, поэтому, исходя из них, можно утверждать, что эпидемия уже на пике.

Однако во власти считают, что это не так. Глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий вчера заявил, что пик начнется в начале ноября и продлится минимум до января. Но если то, что сегодня, – это еще не пик, то каким же он будет?

Ответа на этот вопрос власть не дает. Пока в соседней России вводят целую нерабочую неделю, чтобы сбить собственную волну коронавируса, в Украине ограничиваются половинчатыми мерами и уже официально заявили, что полного локдауна (не говоря уже о всеобщих каникулах) не будет.

Что же будет взамен полного локдауна через пару недель, когда прогнозируют начало самого катастрофического пика за всю историю эпидемии?

У власти только один ответ – вакцинация. Ответ правильный, но явно недостаточный. Если бы прививок было достаточно, то в России просто обязали бы всех уколоться (а там рычагов у власти больше) и никаких всеобщих каникул не вводили бы.

Понятно, что украинцам аналогичная профилактическая мера не по карману, и это главный фактор, который сдерживает власть. Но ведь не будем же мы просто наблюдать за тем, как нынешние антирекорды станут увеличиваться с каждым днем? По идее, не должны. Но сегодня складывается ощущение, что именно такой рецепт власть и предлагает: пусть все уколются, и эпидемия сама собой сойдет на нет. А если не сойдет?

Прогноз Нацбанка: почему в мире бурное восстановление, а у нас снижение?

Одним из главных ньюсмейкеров вчерашнего дня был Нацбанк, который объявил о сохранении нынешней учетной ставки и спрогнозировал инфляцию 2021 года (уверяя, что она все же будет ниже 10%). Но самое интересное: он снизил прогноз по темпам экономического роста с 3,8 до 3,1%.

В релизе от НБУ есть объяснение причин, по которым предполагается, что ВВП вырастет на 20% меньше, чем ожидалось. Их две – продолжающаяся эпидемия коронавируса и высокие цены на газ. Такому объяснению можно было бы поверить, если бы не вчерашнее объяснение причин избытка валюты в Украине, которое сделал… сам Нацбанк.

Так вот, объясняя валютный избыток, регулятор тоже назвал две причины: благоприятная конъюнктура мирового рынка для основных товаров украинского экспорта и активное восстановление мировой экономики. Тоже все логично, кроме одного: а разве эти факторы не должны способствовать и активному восстановлению украинской экономики?

В самом деле, выглядит странно: мировая экономика активно восстанавливается, и ей не мешают заоблачные цены на газ вместе с коронавирусом, а вот украинская, даже несмотря на благоприятную конъюнктуру для экспорта, снижает темпы роста, посчитанные от очень низкой базы сравнения – после падения в 2020 году.

Найти логичное объяснение этого противоречия нельзя, потому что его не существует. Существует алогичное, состоящее в полном непрофессионализме правительства, при котором все благоприятные факторы остаются незаметными, а неблагоприятные лихорадят всю страну.

Партийные рейтинги: "слуги" больше не фавориты

После всего сказанного совсем не удивляют результаты соцопроса, опубликованного КМИС, согласно которому рейтинг партии "Слуга народа" упал за последний месяц сразу на 5%. На сегодняшний день вся четверка парламентских партий идет плотной группой, в которой первое место от четвертого отличается лишь статистической погрешностью.

А могло ли быть иначе? Для того, чтобы понять причины неудач "Слуги народа", нужно взглянуть на ситуацию в стране не глазами провластных политтехнологов, а глазами обычного гражданина. Который видит, что цены на продукты питания растут на глазах, ситуация с коммунальными тарифами крайне неопределенна и отопительный сезон до сих пор не начался. Не говоря уже о том, что на Донбассе снова идут боевые действия и что обещание мира осталось пустыми словами.

Только политтехнологи могут верить, что все это можно заменить успешным саммитом Украина – ЕС и регулярно вводимыми санкциями СНБО (часть из которых в обществе воспринимается крайне неоднозначно).

Электоральные резервы "слуг" (как, впрочем, и их господина) подходят к концу. Как это ни банально звучит, но на третьем году правления избиратели хотят видеть результат, который отражается не только в карманах депутатов, но и в их собственных. А этого результата власть как раз и не может выдать. Наоборот – последние месяцы стали месяцами падения реальных доходов, и самое худшее еще впереди. А рецепты, которые могут спасти страну от обнищания, власть использовать не готова.

Сверхдорогой газ – до весны: что останется от украинского бизнеса?

Все это – насчет падения доходов и рецептов спасения, – безусловно крутится вокруг темы газа. Которая сказывается уже буквально на всем и будет сказываться еще сильнее. Перспективы неутешительны: вчера глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что снижение цен на газ возможно только весной. Причем сказал он это весьма неубедительно, употребив слова "надеется" и "стабилизация".

Кстати, удивительное совпадение: как раз к весне, согласно прогнозам, полноценно заработает "Северный поток-2". Не с ним ли связаны надежды Юрия Витренко?

Но до весны еще, как говорится, надо дожить. Пока же слова главного газового эксперта (а Витренко в этом вопросе все же можно верить) означают одно: и конец осени, и всю зиму страна будет вынуждена жить с нынешними заоблачными ценами на газ.

Зеленский может сколько угодно говорить о том, что газа у нас достаточно, но все прекрасно понимают, что его хватает только для покрытия нужд частного сектора, отапливаемого газом, а уже для отопления городов нужен газ импортный. Не говоря уже о нуждах бизнеса.

Сложно даже представить, какая часть бизнеса доживет до весны. Уже сейчас крупные предприятия временно останавливают, а малый бизнес просто закрывается из-за того, что ему предлагают газ по 50 гривен за куб. И это, кстати, еще не все: параллельно бизнесу предлагают электроэнергию по 4,6 грн за киловатт. Кто может выжить в условиях, когда газ подорожал сразу в пять раз, а электричество – в два?!

Есть, конечно, предприятия, которые выживут – потому что производят продукты первой необходимости вроде хлеба. Но выживут они за счет того, что весь рост тарифов будет заложен в стоимость продуктов. Не хочется даже представлять, какой она будет…

ЕСПЧ защитил украинских беженцев

Европейский суд по правам человека окончательно превратился в "зрадную" инстанцию. Вчера стало известно очередное его решение, направленное против украинской власти: ЕСПЧ признал незаконным тот факт, что вынужденным переселенцам из Донбасса отказали в праве голосовать на местных выборах 2015 года по новому месту жительства.

Аргументы, которыми суд объяснил свое решение, весьма логичны: люди уже больше года жили, к примеру, в Киеве, платили тут налоги, но не могли сменить прописку на киевскую, так как теряли бы статус ВПЛ. Так что, с одной стороны, была заинтересованность в результате выборов, с другой – были ограничения со стороны государства, которые мешали людям стать полноценными жителями своего нового города. Соответственно, отказ в праве голосовать был дискриминацией.

Для нас, живущих в стране, где права остались только у "правильных" граждан, такое решение может казаться придиркой к мелочам. Но не будем забывать, что ЕСПЧ живет в другом мире, где законы и права что-то значат.

А самое главное – не будем забывать, что решения ЕСПЧ дают не только моральное удовлетворение, но и право на компенсацию от государства. Уже тысячи человек получили такие компенсации из-за того, что украинский парламент не может отменить откровенно антиконституционный закон о люстрации. Теперь право на нее получили вынужденные переселенцы. Вполне вероятно, что за ними последуют иски от жителей Донбасса, у которых незаконно отобрали право голосовать на местных выборах 2020-го.

Так не слишком ли дорого обходится каждому из нас нежелание украинской власти выполнять законы и Конституцию?