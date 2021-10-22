Вчера на Польшу обрушился сильный ураган, который нанес значительный ущерб и жертвами которого стали три человека, вдобавок к этому в печальном списке оказался и гражданин Украины.

Об этом сообщает канал TVP3. Все четыре смертельных случая отмечены в регионе Нижняя Силезия.

В Свидницком уезде произошел несчастный случай со смертельным исходом. Здесь грузовик перевернулся и упал в канаву. Водитель, 43-летний гражданин Украины, погиб на месте ДТП.

В Сехнице на улице Генриха III, сильный ветер повредил строительные леса. Обрушилась стена строящегося дома. На месте скончался 55-летний мужчина.

Во Вроцлаве на упавшее дерево рухнуло на машину, в которой находились два человека, они тоже погибли.

Магдалена Квинар из пресс-службы провинциального штаба Государственной противопожарной службы заявила, что еще семь человек пострадали в результате урагана в регионе. Они получили травмы различной степени тяжести.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше погиб украинец, получивший смертельную травму на заводе.