С субботы 22 октября на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают еще 17 приборов фиксации правонарушений.

Они будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий написал в своем Facebook.

Расположение видеокамер контроля и наблюдения:



г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")



ул. Стрыйская, 35;



ул. Сыхивская, 16-А;

г. Винница (4 прибора контроля "КАСКАД")



ул. Келецкая, 30;



ул. Киевская, 65;

ул. Киевская, 126;



просп. Юности, 46;



г. Харьков (1 прибор контроля "КАСКАД")



ул. Героев Труда.

Харьковская область (9 приборов контроля "КАСКАД")



на 468 км + 745 автодороги М-03 направление направления г. Полтава;



на 517 км + 233 автодороги М-03 направление направления г. Харьков;



на 622 км + 984 автодороги М-03 направление направления г. Харьков;



на 624 км + 043 автодороги М-03 направление направления г. Славянск;



15 км + 381 автодороги М-18 направление направления г. Харьков;



на 16 км + 622 автодороги М-18 направление направления г. Харьков;



на 19 км + 285 автодороги М-18 направление направления г. Харьков;



на 19 км + 426 автодороги М-18 направление направления г. Мерефа;



на 1 км + 118 автодороги Р-46 направление направления г. Харьков.





Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")



на 676 км + 102 автодороги Н-08.

Таким образом с завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать уже 218 комплексов автофиксации нарушений ПДД.

Напомним, ранее "Страна" приводила адреса, где установят камеры наблюдения за нарушениями ПДД в Киеве.

Также мы рассказывали, что на камеры наблюдения попала хитрая воровка телефона в одном из магазинов Киева.