С 22 октября на трассах Украины включат еще 17 камер наблюдения за нарушителями ПДД. Полный список
С субботы 22 октября на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают еще 17 приборов фиксации правонарушений.
Они будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий написал в своем Facebook.
Расположение видеокамер контроля и наблюдения:
г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")
ул. Стрыйская, 35;
ул. Сыхивская, 16-А;
г. Винница (4 прибора контроля "КАСКАД")
ул. Келецкая, 30;
ул. Киевская, 65;
ул. Киевская, 126;
просп. Юности, 46;
г. Харьков (1 прибор контроля "КАСКАД")
ул. Героев Труда.
Харьковская область (9 приборов контроля "КАСКАД")
на 468 км + 745 автодороги М-03 направление направления г. Полтава;
на 517 км + 233 автодороги М-03 направление направления г. Харьков;
на 622 км + 984 автодороги М-03 направление направления г. Харьков;
на 624 км + 043 автодороги М-03 направление направления г. Славянск;
15 км + 381 автодороги М-18 направление направления г. Харьков;
на 16 км + 622 автодороги М-18 направление направления г. Харьков;
на 19 км + 285 автодороги М-18 направление направления г. Харьков;
на 19 км + 426 автодороги М-18 направление направления г. Мерефа;
на 1 км + 118 автодороги Р-46 направление направления г. Харьков.
Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")
на 676 км + 102 автодороги Н-08.
Таким образом с завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать уже 218 комплексов автофиксации нарушений ПДД.
Напомним, ранее "Страна" приводила адреса, где установят камеры наблюдения за нарушениями ПДД в Киеве.
Также мы рассказывали, что на камеры наблюдения попала хитрая воровка телефона в одном из магазинов Киева.