В Украине с 22 октября появится еще больше камер видеоконтроля, фото: facebook.com/Bilosh

С субботы 22 октября на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают еще 17 приборов фиксации правонарушений.

Они будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий написал в своем Facebook.

Расположение видеокамер контроля и наблюдения:

г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Стрыйская, 35;

ул. Сыхивская, 16-А; 

г. Винница (4 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Келецкая, 30;

ул. Киевская, 65;

ул. Киевская, 126;

просп. Юности, 46; 

г. Харьков (1 прибор контроля "КАСКАД")

ул. Героев Труда.

Харьковская область (9 приборов контроля "КАСКАД")

на 468 км + 745 автодороги М-03 направление направления г. Полтава;

на 517 км + 233 автодороги М-03 направление направления г. Харьков;

на 622 км + 984 автодороги М-03 направление направления г. Харьков;

на 624 км + 043 автодороги М-03 направление направления г. Славянск;

15 км + 381 автодороги М-18 направление направления г. Харьков;

на 16 км + 622 автодороги М-18 направление направления г. Харьков;

на 19 км + 285 автодороги М-18 направление направления г. Харьков;

на 19 км + 426 автодороги М-18 направление направления г. Мерефа;

на 1 км + 118 автодороги Р-46 направление направления г. Харьков.

Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 676 км + 102 автодороги Н-08.

Таким образом с завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать уже 218 комплексов автофиксации нарушений ПДД.

С 22 октября на трассах Украины включат еще 17 камер наблюдения за нарушителями ПДД

Напомним, ранее "Страна" приводила адреса, где установят камеры наблюдения за нарушениями ПДД в Киеве.

Также мы рассказывали, что на камеры наблюдения попала хитрая воровка телефона в одном из магазинов Киева.

 

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