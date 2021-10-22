Во двор дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы бросили "коктейль Молотова".

Об этом сообщили в Нацполиции в пятницу, 22 октября.

Злоумышленника задержали, им оказался 25-летний парень без постоянного места работы и проживания. Он нашел "заказ" на поджог дома замглавы ОП на сайте объявлений в интернете.

Инцидент произошел в 04.00 в Дарницком районе Киева. Злоумышленник родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области.

"Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер "Telegram". Обещали заплатили 4000 долларов США после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас киберполиция и другие оперативные службы работают над установлением заказчика преступления.

Напомним, летом текущего года в офис омбудсмена Денисовой на Институтской бросили "коктейль Молотова".

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