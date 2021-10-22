Злоумышленник бросил "коктейль Молотова" во двор Игоря Жовквы. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Во двор дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы бросили "коктейль Молотова".

Об этом сообщили в Нацполиции в пятницу, 22 октября.

Злоумышленника задержали, им оказался 25-летний парень без постоянного места работы и проживания. Он нашел "заказ" на поджог дома замглавы ОП на сайте объявлений в интернете.

Инцидент произошел в 04.00 в Дарницком районе Киева. Злоумышленник родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области.

"Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер "Telegram". Обещали заплатили 4000 долларов США после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас киберполиция и другие оперативные службы работают над установлением заказчика преступления.

Во двор дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы бросили коктейль Молотова

Во двор дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы бросили коктейль Молотова. Скриншот: телеграмм-канал/ Политика страны

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