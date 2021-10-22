По решению Высшего антикоррупционного суда, фигурант дела о даче взятки в шесть миллионов долларов директору НАБУ Артему Сытнику и, на тот момент, главе САП Назару Холодницкому может посетить соревнования по хоккею в Венгрии, передают "Украинские новости".

"Вчера было принято такое решение", - сообщили в ВАКС.

Известно, что фигурант дела - бывший менеджер Burisma Group Андрей Кича. Он просил суд отпустить его для участия в соревнованиях в Венгрию в качестве судьи, поскольку является хоккейным арбитром. Таким образом, суд удовлетворил его просьбу.

Напомним, с помощью взятки в размере шести миллионов главам НАБУ и САП была осуществлена попытка закрыть дела против министра экологии Николая Злочевского - владельца компании "Бурисма" и министра экологии времен Януковича.

По данным СМИ, Кича является единственным украинским арбитром, который обслуживал хоккейные матчи на Олимпийских играх в Ванкувере (Канада) в 2010 году.

Напомним, 17 июня Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины и вынес первый обвинительный приговор по делу о рекордной взятке в размере 6 миллионов долларов.

Еще в апреле "Страна" писала, что в Украине может появится первый случай, когда обличитель коррупции получит 10% от суммы взятки (600 000 долларов - Ред.). Им оказался внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко, который выступил посредником при передаче взятки за закрытие уголовного дела Николая Злочевского.

Речь о скандале, который вспыхнул в июне 2020 года вокруг грандиозной взятки в 6 миллионов долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытие дела против Николая Злочевского.