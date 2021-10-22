В киевском коммунальном предприятии "Плесо" правоохранители проводят обыски по делу о причинении ущерба окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Обыски проходят с применением ограниченных мер к сотрудникам предприятия. "Следственные действия связаны с фактом загрязнения неизвестными лицами водоема озера Опечень-5 в 2019 году. В то время во исполнение предписания Госэкоинспекции КП "Плесо", согласно своим полномочиям, обратился в Киевскую аварийно-спасательную службу, которая ликвидировала последствия указанного загрязнения. Отметим, что виновные в совершении этого правонарушения до сих пор не были найдены", - указывается в сообщении.

Обыски проводятся по обвинению КП "Плесо" в причинении ущерба окружающей среде и нарушении законодательства об охране водных ресурсов, учитывая то, что КП "Плесо" является балансодержателем указанного водоема.

Озера Опечень - система из шести озер, которые образовались в бывшей пойме реки Почайны в результате работ по намыву территории жилого массива Оболонь. Включают в себя Иорданское, Кирилловское, Андреевское, Птичье, Луговое и Минское озера. Водоемы нередко представляют опасность для отдыхающих. Так, в июле, спасатели вытащили из озера мужчину, который чуть не утонул в десяти метрах от берега.

Напомним, в июле этого года полицейские также проводили обыски на предприятии по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда столицы "Плесо". На предприятии рассказали, что с целью содействия расследованию предоставили все документы в полном объеме.

Напомним, в мае текущего года ряд обысков прошел и в структурных подразделений КГГА. По итогам проверок прокуратура сообщила о подозрении 11 лицам, в том числе и действующим работникам КГГА. О ситуации вокруг мэра Киева Виталия Кличко подробно писала "Страна".