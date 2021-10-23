Утром в субботу, 23 октября, в Киеве под поезд попал человек. Инцидент произошел на перегоне между станциями Вышгородская и Сырец.

Об этом в Telegram-канале сообщает "Киевпасстранс".

Из-за ЧП движение городской электрички №7313 задерживается на перегоне ст. Вышгородская - ст. Сырецкая в направлении ст. Борщаговская. На месте работают специалисты.

В Киевпасстрансе обещают о возобновлении движения в обычном режиме будет сообщить дополнительно.

Напомним, летом в Киеве на перегоне красной линии метрополитена между станциями "Дарница" и "Левобережная" под поезд упал человек. В связи с этим поезда курсировали по маршруту "Крещатик" - "Академгородок".

Также мы сообщали, что прошлой зимой в Киевской области женщина прыгнула под поезд, но выжила из-за реакции машиниста. Под поезд прыгнула 30-летняя жительница Боярки. Она осталась жива, благодаря тому, что машинист вовремя понял ее намерения и успел экстренно затормозить. Однако совсем избежать столкновения не получилось и пострадавшую доставили в больницу с травмами.

Кроме того, мы писали, что в Киеве 14-летний школьник бросился под поезд возле станции Политехническая.