МВД России объявило в розыск гражданина Беларуси Сергея Савельева. Он передал организации Gulagu.net видеозаписи пыток заключенных в Саратовской тюремной больнице.

Карточка Савельева появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. В ней уточняется, что он "разыскивается по статье УК".

В начале октября Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала проверку после того, как основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил о том, что организация получила и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Саратовской, Иркутской и Владимирской областей.

В Сети появились фрагменты этого видеоархива, которые касаются пыток, в том числе сексуального характера, в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) управления ФСИН по Саратовской области.

По данным СМИ, эту видеозапись с пытками передал Gulagu.net гражданин Беларуси Савельев, ранее осужденный в России за перевозку и сбыт наркотиков и уже освободившийся. В колонии Савельева привлекли к работе секретаря и системного администратора. Он отвечал за локальную сеть и видеокамеры, вел документацию и выдавал видеорегистраторы сотрудникам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда сообщил журналистам, что Кремлю известно об информациии о пытках в колонии в Саратовской области. А информацию, опубликованную Осечкиным, следует проверить.

По итогам проверок Следком РФ возбудил семь уголовных дел по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера и по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия. Были уволены пятеро сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области, и начальник туберкулезной больницы, где, как сообщил проект Gulagu.net, происходили преступления.

Ранее "Страна" публиковала выдержки из доклада Госдепа о правах человека в Украине, в котором шла речь о пытках, избиениях и "Миротворце".

Также сообщалось о том, что в Харьковской области полицейские жестоко пытали товарища убитого, подозревая его в преступлении.