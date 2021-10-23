В городе Бровары Киевской области на утилизацию принесли огромную картонный ящик с экземплярами Библии, разрезанных на две части. Такое обращение с Библиями возмутило пользователей интернета.

Об этом сообщил предприниматель, специализирующийся на вторичной переработке сырья, Леонид Черепейник на своей странице в Facebook.

Он опубликовал фотографии, на которых видна большая коробка с Библиями, книги в черной обложке, многие - разрезаны на две части. Черепейник предложил всем желающим сдать в переработку Библии писать ему, он готов выкупить их в пятикратной стоимости бумаги.

"Я все понимаю бедные, нужны деньги, но не таким путем! Когда нам сдали по 2500 кг (25 000 шт) порножурналов, или у раздельный сбор секс игрушки, я промолчал, это безобразие...Но когда привезли порезанные Библии, святое слово Божие, это мое сердце не выдерживает", - написал предприниматель.

А комментариях к посту многие пользователи выразили свое возмущение таким обращением с книгами: "теракт", "совсем подурели", "ужас, не понимают, что творят", "не волнуйтесь, Бог их накажет". Однако часть пользователей отнеслась к инциденту спокойно, замтеив, что "Бог книжек не писал".

Напомним, в 2019 году на интернет-аукционе eBay продали библию с автографом тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Также "Страна" сообщала, что украинец пытался вывезти в "ДНР" старинную Библию, но его остановили пограничники.