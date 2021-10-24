В воскресенье, 24 октября, в Узбекистане проходят президентские выборы. За пост главы государства борются пять претендентов,.

Так, кандидатами на пост президента Узбекистана являются:

Нарзулла Абламурадов (идет от Экологической партии Узбекистана);

Максуд Варисов (Народно-демократическая партия);

Алишер Кадыров (Демократическая партия "Национальное возрождение);

Бахром Абдухалимов (Социал-демократическая партия "Справедливость");

Действующий президент Шавкат Мирзиеев (Либератно-демократическая партия).

По данным ЦИК Узбекистана, по состоянию на 12:00 по местному времени в голосовании приняли участие 33,06% избирателей. Показатель в 33%, поэтому выборы уже признаны состоявшимися.

"Ни у самих партий, ни у международных наблюдателей нет серьезных претензий к качеству проведенных мероприятий в ходе данной предвыборной кампании. Вовремя прошли партийные съезды, были выдвинуты кандидаты, затем утверждены ЦИК, вовремя началась предвыборная агитация", - рассказал директор узбекского Центра исследовательских инициатив "Ma"no".

В то же время глава мониторинговой миссии ПА ОБСЕ Даниэла де Риддер уточнила, что выборы президента Узбекистана проходят хорошо и прозрачно благодаря организации.

По ее словам, представители всех пяти партий присутствуют на участках. Всего их миссия разделилась на 42 группы, каждая из которых должна посетить не менее 10 участков.

Напомним, после того, как боевики "Талибана" захватили пятый по величине город Афганистана Джелалабад, группа из 84 афганских военных пересекла границу с Узбекистаном. На территории соседнего государства они попросили предоставить им убежище.