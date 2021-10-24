Польские правоохранители задержали около 50 неонацистов из Германии, которые были вооружены мачете, штыками и битами. С помощью них они пытались остановить въезд мигрантов в страну, передает Der Spiegel.

Так, установленные лица принадлежат к эстремистской группировке "Третий путь". Вероятно, они последователи призыву своего лидера. Организация намеревалась провести акцию в районе Губен в Бранденбурге, которая должна была затронуть мигрантов на границе.

"При осмотре у задержанных полиция обнаружила перцовые баллончики, штыки, мачете и дубинки", - рассказали журналисты.

Так, наиболее большая часть людей, около 30 человек, была задержана возлу деревни Большой Гастроз около полуночи. Также правоохранители отследили нескольких человек в районе плотины Нейсе.

В то же время мэр Губена Фред Махро выступил с заявлением, что выступает против любой формы самосуда или частичного захвата государственного права на насилия.

Напомним, в российской Уфе (Республика Башкортостан) сотрудники ФСБ предотвратили совершение теракта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств на одном из объектов правоохранительных органов. Задержаны пять подозреваемых возрастом 18-20 лет - все они члены неонацистской группировки.

Также "Страна" рассказывала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на запрос сенаторов Франции касательно ситуации с ультраправыми в Украине.