После того, как украинские школьники массово не сдали ЗНО по математике в 2021 году (треть не справились с заданиями), в Министерстве образования решили сделать этот предмет обязательным и расширить перечень специальностей, для которых математика станет обязательной для поступления.

Среди таких специальностей - психология, журналистика, лесное хозяйство и другие. Поэтому уже в следующем году для поступления в вуз абитуриенты будут подавать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам, в числе которых будет и математика. Поэтому будущим абитуриентам стоит подготовиться по этому предмету.

Как отмечает ресурс osvita.ua, первым конкурсным предметом традиционно является украинский язык или украинский язык и литература. Математика станет вторым обязательным конкурсным предметом для поступления на такие специальности как политология, журналистика, социальная работа, социальное обеспечение.

Также изменения коснутся специальностей отрасли "Международные отношения". Для поступления на специальность "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" результат ВНО по математике стал третьим конкурсным предметом вместо нескольких предметов на выбор. Это же касается и поступления на специальность "Международные экономические отношения", для зачисления на которую математика стала вторым обязательным предметом.

Кроме того, результаты ВНО по математике традиционно будут необходимы поступающим на специальности, связанным с информационными технологиями, инженерией, коммуникациями, производством, строительством, социальной работой, транспортом и тому подобное.

Вот перечень всех специальностей, где будет нужно ВНО по математике:

Начальное образование,

Среднее образование (математика),

Среднее образование (физика),

Среднее образование (информатика),

Среднее образование (трудовое обучение и технологии),

Дизайн ("Графический дизайн", "Дизайн одежды", "Дизайн среды", "Промышленный дизайн"),

Менеджмент социокультурной деятельности,

Экономика,

Политология,

Социология,

Психология,

Журналистика,

Учет и налогообложение,

Финансы, банковское дело и страхование,

Менеджмент,

Маркетинг,

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность,

Науки о Земле,

Физика и астрономия,

Прикладная физика и наноматериалы,

Математика,

Статистика,

Прикладная математика,

Инженерия программного обеспечения,

Компьютерные науки,

Компьютерная инженерия,

Системный анализ,

Кибербезопасность,

Информационные системы и технологии,

Прикладная механика,

Материаловедение,

Отраслевое машиностроение,

Авиационная и ракетно-космическая техника,

Судостроение,

Металлургия,

Электроэнергетика, электротехника и электромеханика,

Энергетическое машиностроение,

Атомная энергетика,

Теплоэнергетика,

Гидроэнергетика,

Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии,

Метрология и информационно-измерительная техника,

Микро- и наносистемна техника,

Химические технологии и инженерия

Электроника,

Телекоммуникации и радиотехника,

Авионика,

Пищевые технологии,

Технологии защиты окружающей среды,

Горное,

Нефтегазовая инженерия и технологии,

Издательство и полиграфия,

Деревообрабатывающие и мебельные технологии,

Архитектура и градостроительство,

Строительство и гражданская инженерия,

Геодезия и землеустройство,

Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии,

Лесное хозяйство,

Садово-парковое хозяйство,

Агроинженерия,

Социальная работа,

Социальное обеспечение,

Вооружение и военная техника,

Национальная безопасность,

Пожарная безопасность,

Гражданская безопасность,

Правоохранительная деятельность,

Речной и морской транспорт,

Авиационный транспорт,

Железнодорожный транспорт,

Автомобильный транспорт,

Транспортные технологии,

Публичное управление и администрирование,

Международные экономические отношения,

Международное право.

Напомним, в 2022 году выпускники украинских школ должны будут сдать государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по 4 предметам: украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку и еще по одному предмету на выбор.

Также "Страна" подробно писала о том, как выбрать вуз, подать документы и рассчитать конкурсный балл при поступлении.