В понедельник, 25 октября, в Киеве на станции метрополитена "Дорогожичи" умерла женщина. Перед этим она плохо себя почувствовала, и медики "Скорой помощи" по приезду лишь констатировали смерть.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на сообщение полиции столицы.

Восьмидесятилетняя женщина почувствовала себя плохо на переходе метрополитена, ей стало плохо с сердцем. Из-за ухудшения самочувствия применили автоматический внешний дефибриллятор, однако это не помогло и женщина умерла, медики "Скорой помощи" констатировали смерть. Тело пассажирки отправят на экспертизу для установления точной причины летального исхода.

Напомним, зимой этого года в Киеве на трамвайной остановки у станции метро "Лукьяновская" умер мужчина. Вероятной причиной смерти назвали переохлаждение.

Также сообщалось, что в прошлом году в харьковском метрополитене на станции "Дворец Спорта" мужчина свалился на рельсы. После этого сотрудники метрополитена сняли с контактного рельса сняли напряжения и вытащили мужчину на платформу, движение поездов не останавливали и мужчина не пострадал, после происшествия с ним пообщались сотрудники полиции.