В Луцке группа молодых парней в центре города перевернула кабинку биотуалета, внутри которой находился посетитель. Пострадавшему удалось самостоятельно выбраться.

Видео инцидента опубликовал Тelegram-канал 4Lutsk.

Инцидент произошел недалеко от драматического театра в центре Луцка. На кадрах видно, как трое молодых людей подходят к трем кабинкам биотуалета, расположенным на улице, и переворачивают одну из них.

На следующем видео засняли мужчину, который самостоятельно выбирается из опрокинутой кабинки. Зачем молодые люди решили так поступить и был ли внутри биотуалета их знакомый - неизвестно.

Напомним, в Днепре мужчина, который приехал на экскурсию из Одессы, в течении часа не мог выбраться из нового туалета. Дверь туалета не смогли открыть ни друзья одессита, ни охранники. Решить вопрос с заклинившим в уборной замком смогли только специалисты.

Также "Страна" сообщала, что летом в Киеве из-за ливня трое человек оказались заблокированы в затопленном туалете. Их освободили сотрудники службы спасения "КАРС", которые прибыли на место происшествия.