У драмтеатра в центре Луцка хулиганы перевернули биотуалет с мужчиной внутри. Видео
В Луцке группа молодых парней в центре города перевернула кабинку биотуалета, внутри которой находился посетитель. Пострадавшему удалось самостоятельно выбраться.
Видео инцидента опубликовал Тelegram-канал 4Lutsk.
Инцидент произошел недалеко от драматического театра в центре Луцка. На кадрах видно, как трое молодых людей подходят к трем кабинкам биотуалета, расположенным на улице, и переворачивают одну из них.
На следующем видео засняли мужчину, который самостоятельно выбирается из опрокинутой кабинки. Зачем молодые люди решили так поступить и был ли внутри биотуалета их знакомый - неизвестно.
Напомним, в Днепре мужчина, который приехал на экскурсию из Одессы, в течении часа не мог выбраться из нового туалета. Дверь туалета не смогли открыть ни друзья одессита, ни охранники. Решить вопрос с заклинившим в уборной замком смогли только специалисты.
Также "Страна" сообщала, что летом в Киеве из-за ливня трое человек оказались заблокированы в затопленном туалете. Их освободили сотрудники службы спасения "КАРС", которые прибыли на место происшествия.