Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства певице и актрисе Наталье Орейро.

Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации РФ в понедельник, 25 октября.

Российское гражданство также получил 11-летний сын знаменитости Мерлин, рожденный в браке знаменитости с лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо.

Наталья Орейро родилась 19 мая 1977 года в небогатой уругвайской семье. В детстве семья недолго жила в Испании, но затем решила вернуться обратно в Уругвай. В юности девушка решила стать актрисой, реальный успех к ней пришел после съемок в сериале "Богатые и знаменитые".

Сериал "Дикий ангел", в котором она сыграла главную роль — Милагрос "Мили" Эспосито, принес ей мировую известность.

Ранее "Страна" сообщала, как в июне 2020 года Орейро официально оформила заявление на получение гражданства России. Певица рассказала, что получить российский паспорт ей предложили в посольстве России из-за того, что она имеет "много связей с Россией" и много путешествует по стране.

Орейро тогда напомнила, что все началось с ее шутки в программе "Вечерний Ургант" на "Первом канале" в марте 2018 года. Отвечая на вопросы ведущего певица отметила, что была в России, по меньшей мере, 15 раз, и чтобы окончательно стать русской ей осталось получить документ гражданина РФ. "Мне остается только, чтобы Путин выдал российский паспорт", - рассказала Орейро и добавила, что будет "более русской", чем французский актер Жерар Депардье, который получил российский паспорт в 2013 году.