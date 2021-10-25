Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в одном из ведущих вузов США - Стэнфордском университете. Он описал, как рассказывает студентам о роли Украины в борьбе за демократию, от успеха которой, по его мнению, зависит будущее миллионов по всему миру.

Пост на эту тему Гончарук опубликовал 25 октября в Фейсбуке.

По словам Гончарука, читать лекции для студентов Стэнфорда - отдельное удовольствие.

"Работая одновременно с умными людьми из США, Филиппин, Австралии, Индии, Китая, Канады, Бразилии, стран Европы, хочешь не хочешь, а начинаешь мыслить глобально. Думаю, это то, что делает Стэнфорд топ-университетом мира", - несколько пафосно выразился бывший политик.

Он также сообщил, что на его пару попал и украинский студент.

"Об Украине понимание у людей преимущественно поверхностное, поэтому много приходится объяснять о ситуации в регионе на концептуальном уровне и роль Украины в мировой борьбе за демократию. Это не сложно, потому что в действительности она очень важна. Здесь четко понимаешь, что от успеха Украины зависит свобода и будущее десятков миллионов людей из других стран. Поэтому ставки даже выше, чем может показаться на первый взгляд. И от этого еще интереснее", - резюмировал Гончарук.

Кроме того, он устроил целую фотосессию в аудитории, которую и прикрепил к посту.

Напомним, Гончарук стал премьером в самом конце лета 2019 года и начал свое премьерство с того, что проехался по Кабмину на самокате.

Пропремьерствовать у него не получилось и полугода: в январе 2020-го его со скандалом отправили в отставку.