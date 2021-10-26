Газовая катастрофа: почему рост тарифов уже начался

Газовая катастрофа накрывает Украину, несмотря на все заверения власти. Даже с самой гарантируемой властью ценой – для населения – понятно далеко не все. То есть тарифы на отопление вроде бы не повышаются, но они все-таки повышены местными властями – на случай, если госбюджет перестанет компенсировать регионам разницу между обещанной ценой на газ и реальной. И если перестанет, то за отопление населению придется платить минимум в полтора раза больше.

Так это речь о той цене, которая якобы гарантирована – и президентом, и премьером, и целыми решениями СНБО. А об остальном и говорить не стоит.

К примеру, для бюджетников газ пообещали почти в два раза дороже, чем год назад, но все же не по 50 гривен за куб. А в реальности по всей стране местные власти разрывают контракты с поставщиками и только ждут, когда же "Нефтегаз" им что-то даст.

Или цена на газ для тех, кто им отапливается (то есть преимущественно для частного сектора). Она вроде бы остается неизменной – но потребителю все равно придется платить в полтора, а то и два раза больше. Потому что помимо цены собственно газа еще есть стоимость распределения, которая во многом зависит от того, по какой цене распределительные компании получат технический газ, необходимый для прокачки. А технический газ как раз получается по 50 гривен за куб.

Так что и здесь повторяется та же история, что и с газом для промышленности, который никто субсидировать не собирается, но стоимость которого все равно выворачивается из карманов украинцев – через цены на хлеб и другие товары первой необходимости, которые без газа произвести нельзя.

Поэтому газовая катастрофа накрывает страну. И вчера президент, понимая это, впервые сделал предложение "Газпрому" о том, чтобы сделать 50%-ю скидку за транзит газа сверх минимальных 40 млрд кубов.

Лет пять назад такое предложение могло бы остановить строительство "Северного потока-2". Сегодня, когда газопровод уже построен, оно несколько запоздало. Однако оно наталкивает на другую мысль: если мы можем делать взаимовыгодные предложения по транзиту, то, может, сможем сделать и такое же предложение по прямому контракту на закупку газа? По большому счету, это единственный способ избежать неизбежной газовой катастрофы.

Донбасс без угля: почему в Славянске остановилась ТЭС

Славянская ТЭС. Фото: "Фокус"

Параллельно с газовой катастрофой началась и другая – угольная. По этому виду топлива украинцев тоже заверяли в полном контроле за ситуацией, которая в полном порядке. И вот вчера в результате этого "полного контроля" полностью остановлена Славянская ТЭС – по причине отсутствия угля.

Вообще-то такое еще недавно даже представить было невозможно: Славянск – это Донецкая область, то есть собственно главный угольный регион страны. И если в Славянске нет угля, то где он тогда есть вообще?!

Между тем, остановка ТЭС – это техногенная катастрофа для региона, в которой она расположена. Если вырабатываемую электроэнергию на какое-то время можно перекрыть за счет поставок с атомных станций, то "побочный продукт" – тепловую энергию для близлежащих населенных пунктов – заменить нельзя ничем. Что означает отсутствие отопления для сотен тысяч человек на неопределенную перспективу.

Проблемы с углем в нынешнем отопительном сезоне оказались не менее болезненными, чем проблемы с газом. Причем эти проблемы решать можно было – если бы правительство ими занималось. Но угольная отрасль, которая с 2014 года оказалась в загоне, нынешний Кабмин совсем не интересовала. Премьер, активно выступающий против всего русского, в своей деятельности руководствуется русской пословицей "пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Вот только когда гром грянул, оказалось, что креститься уже нечем.

8 ноября: старт увольнений непривитых

На коронавирусном фронте вчера было обычное понедельничное затишье (если так можно назвать 14 тысяч новых больных). Но все понимали, что это временно, поэтому готовились к предстоящему ухудшению ситуации.

Так, Кабмин вчера опубликовал первый репрессивный приказ в отношении непривитых.

Сюрпризом он не стал: уже больше месяца власть говорила о том, что будет применять "меры воздействия" против тех, кто не хочет вакцинироваться. И их уже начали вводить – но на уровне дискриминации (вроде недопуска в поезда дальнего следования), которая бывает ощутимой, но которую пережить можно, если не ездить в другие города и не ходить в кафе. Но вчерашний приказ – это уже не дискриминация, а угроза репрессий.

Кабмин установил, что с 8 ноября (то есть с момента возобновления занятий в школах) все невакцинированные работники системы образования (а также попавшие к ним за компанию чиновники центральной и местной власти) будут отстраняться от работы на две недели.

Вопрос оплаты этого вынужденного отпуска в приказе Кабмина описан завуалированно – так, чтобы никто ничего не понял. Но очевидно, что финансовые санкции в данном вопросе будут ключевыми.

Насколько действенным будет этот приказ – увидим через две недели. На данный момент вся страна в ожидании подобных санкций активно занимается вакцинацией – кто реальной, кто фиктивной. Но с большой долей уверенности можно утверждать, что скандалов через две недели будет немало.

"Ракеты на Москву" и их последствия

А теперь о текущем скандале. Его на ровном месте создал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который, комментируя опасения Путина по поводу того, что "в Украине построят базы НАТО под видом учебных центров и направят ракеты на Москву", заявил: "Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время".

Хотя речь идет о политике, имеющем косвенное отношение к власти, фраза обошла все СМИ и получила ответ со стороны России. Правда, тоже не на самом высоком уровне – со стороны нынешнего сенатора Совета Федерации и бывшего украинского политика из Крыма Сергея Цекова. Который в своем комментарии сказал следующее: "Первый залп такой ракеты положит начало краху Украины как государства и повлечет за собой полнейший его развал".

Пожалуй, не стоит комментировать эти высказывания с точки зрения анализа, достаточно сказать одно: о таких вещах не говорят даже всуе. И даже с целью лишний раз попасть в информационное пространство. Поскольку мы еще весной убедились, что Запад в случае большой войны с Россией просто отступит, и за подобные комментарии придется платить только гражданам Украины – в том числе своими жизнями.

Тем более что сам Арестович признал, что украинские ракеты, способные долететь до Москвы, – пока только проект. А российские ракеты, способные накрыть всю территорию Украины – это реальность.

Вернет ли Данилов президентскую республику?

Еще одним ньюсмейкером дня вчера был секретарь СНБО Алексей Данилов, выдавший очередной "данилизм". В этот раз главный составитель санкций заявил, что твердо стоит за "жесткую президентскую республику" в Украине. Причем даже не за президентско-парламентскую, а именно за президентскую.

Которая в понимании секретаря СНБО, видимо, состоит в том, чтобы управлять страной не только без судов (то есть с помощью санкций), но и без парламента. А заодно и без СМИ, которые можно устранять все теми же санкциями. Короче говоря, зачем стране четыре ветви власти, когда есть одна, в которой имеется Данилов?!

Вчера в эфирах телеканалов и в соцсетях многие напомнили Данилову о том, что Виктор Янукович не только хотел президентскую республику, но даже частично реализовал ее – в президентско-парламентском варианте.

Правда, тогда Янукович это сделал при помощи решения Конституционного суда. Сейчас же КСУ пока что президенту не подконтролен. 300 голосов в Раде Зеленский также вряд ли соберет.

Поэтому единственный способ сейчас провозгласить президентскую республику – это решение СНБО. Поскольку только этот орган сегодня способен на любую глупость.