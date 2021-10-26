Через месяц, 25 ноября, исполнится год со дня смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Личный адвокат покойного Матиас Морла выступил с заявлением, что реальной причиной смерти великого игрока стала непрофессионально оказанная медицинская помощь.

С таким заявлением адвокат Матиас Морла выступил 25 октября, после дачи показаний в качестве свидетеля, как передает ТАСС.

"Медицинский уход был ужасным, поэтому он и мертв", - сказал Морла журналистам после встречи с прокурорами.

В больнице, где Марадоне за три недели до смерти проводили операцию, не рекомендовали оставлять его под домашним наблюдением, однако родственники футболиста решили разместить его в арендованном доме в пригороде Буэнос-Айреса, где за ним ухаживал медперсонал.

"Это было безумием. Врачи говорили, что он должен находиться в больнице", - сказал адвокат.

По словам адвоката, он последний раз видел Марадону 16 ноября прошлого года. "У него был странный голос, как у робота", - сказал Морла.

Добавим, что Марадона умер на 61-м году жизни. Причиной смерти по официальным данным стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Аргентинская прокуратура до сих пор проводит расследование о возможной халатности со стороны врачей, лечивших Марадону.

Ранее "Страна" сообщала, что Марадона просил поместить свое забальзамированное тело в мавзолей вместе с трофеями и личными вещами.