В Токио дочь наследника престола Японии принцесса Мако вышла замуж за простолюдина Кея Комуро, с которым они встречались несколько лет. В столице страны прошла даже акция протеста против этого бракосочетания.

Об этом со ссылкой на Управление императорского двора сообщает Kyodo News.

После заключения брака с простолюдином, согласно закону об Императорском доме, принцесса должна отказаться от своего высочайшего статуса.

На митинг протеста пришли около 100 человек. Они недовольны избранником принцессы, а также финансовым скандалом, который сопровождал помолвку. В связи с этим, митингующие прошли по центральным улицам столицы. При этом акция протекала мирно, ее участников сопровождали правоохранители.

Фото: english.kyodonews.net

Напомним, Комуро и принцесса познакомились в 2012 году, будучи студентами Международного христианского университета в Токио, а неофициально обручились в сентябре 2017 года.

Изначально их свадьба была запланирована на 4 ноября 2018 года, но в феврале того же года было объявлено об отсрочке ритуальных церемоний после сообщений о финансовом споре матери жениха с ее бывшим другом, который требовал вернуть ему четыре миллиона иен (около 925 619 грн - Ред.), выделенные на учебу Комуро. Этот финансовый спор не урегулирован до сих пор, что накладывает негативный отпечаток на бракосочетание и эмоциональное состояние молодоженов.

В ноябре прошлого года принцесса Мако выразила желание провести свадьбу, заявив, что это "необходимый выбор".

Вместе с тем, наследный принц Японии Фумихито благословил брак дочери со студентом.