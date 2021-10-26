Во Львове в понедельник, 25 октября, начали демонтировать орден Отечественной войны на военном мемориале "Марсово поле". Летом из-за намерений убрать орден МИД России уже направлял Киеву ноту протеста, однако 8 октября, невзирая на это, Львовский городской совет принял решение о демонтаже советской звезды.

Об этом сообщает "Укринформ".

Объект сносится по решению исполкома городского совета. Отметим, что орден был установлен на мемориале в 1970-х годах. После демонтажа его планируют поместить в экспозицию львовского музея "Территория террора".

Объект, который сейчас начали демонтировать, является центральным элементом воинского мемориала-захоронения "Марсово поле", это масштабная копия ордена Отечественной войны.

Демонтаж проводится во исполнение закона о декоммунизации. Генеральное консульство России во Львове выступило с заявлением, в котором говорится, что нормы этого закона не распространяются на "надгробные сооружения, расположенные на территории мест захоронений и мест почетных захоронений".

В генконсульстве заявили, что карта-схема кладбища свидетельствует о том, что копия ордена находится внутри его границ. Однако решение Львовского облсовета говорит о том, что элемент мемориала расположен за пределами кладбища, тем самым и дается зеленый свет для его демонтажа.

Напомним, "Страна" писала о том, как и зачем во Львове снесли Монумент советским воинам.

Также мы рассказывали, что в демонтированном Монументе славы советским солдатам во Львове нашли "капсулу времени" с двумя списками.