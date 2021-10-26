Российские военнослужащие отряда боевых кораблей Северного флота в Гвинейском заливе освободили от пиратов контейнеровоз MSC LUCIA, экипаж которого состоял из граждан Украины, Румынии и России.

Об этом сообщает "ТАСС" во вторник, 26 октября.

Командира отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Варик рассказал, что в команде судна было 22 человека: один россиянин, один румын и 20 украинцев. Все живые и здоровые, были в укрытии - в изолированном помещении.

По словам Варика, после получения сообщения от Международного бюро противопиратской деятельности о захвате судна, он принял решение о направлении туда вертолета, который в сложнейших гидрометеоусловиях - шел сильный тропический ливень - осуществил перелет в заданный район.

Командир отряда боевых кораблей сообщил, что удаление составило более 80 км. Прибыв в район, отряд обнаружил высокоскоростную быстроходную лодку, которая маневрировала вдоль борта захваченного судна. Услышав звук вертолета и увидев его, пираты в количестве восьми человек, уже на момент подлета вертолета, были погружены в лодку, и лодка, резко переменно маневрируя на высокой скорости свыше 30 узлов, начала маневрировать на удаление.

Командир отряда добавил, что корабли начали переход в точку обнаружения судна. На это ушло 2,5 часа.

Экипаж судна не выходил на связь, на верхней палубе людей не было. А лодка с пиратами отошла на большое расстояние.

"Группы (штурмовая), группа прикрытия из состава морской пехоты были вооружены и проинструктированы, и погружены по прибытии корабля в район действий на быстроходной лодке. Был повторно поднят вертолет для огневого прикрытия с воздуха. Также велся контроль с беспилотного средства", - рассказал капитан первого ранга.

Морпехи установили связь с экипажем контейнеровоза.

Шесть морских пехотинцев поднялись на судно, закрепились вдоль борта и вызволили укрывшийся экипаж. Пострадавших нет.

Сейчас судно по просьбе капитана конвоируется отрядом кораблей.

Ранее "Страна" сообщала, что пираты напали на танкер "Davide B", который плыл у берегов Бенина в Гвинейском заливе. В результате были захвачены в плен пятнадцать членов экипажа, среди которых есть украинцы.

Также мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении украинцу по факту захвата им судна в Индийском океане. Это первый случай за всю историю Украины, когда лицо привлекается к ответственности за пиратство.