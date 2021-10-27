Американская кинокомпания Legendary Pictures объявила о создании второй части фантастического фильма "Дюна".

Ожидается, что вторая часть фильма выйдет в октябре 2023 года, режиссером вновь станет Дени Вильнев.

Стали известны некоторые детали соглашения между студиями Legendary и Warner Bros., благодаря которому оказался возможен запуск в производство продолжения фантастического фильма "Дюна". Warner Bros. согласилась с требованием не выпускать картину одновременно в стриминг и гарантировала ей так называемое "прокатное окно". Финансовые детали пока не уточняются. Однако, на долю Legendary пришлось 80 процентов производственного бюджета первой "Дюны".

Съемочный график сиквела пока не запланирован.

Ранее "Страна" сообщала, что 12 декабря 2019 года в Голливудской ассоциации кинокритиков канадца Дени Вильнева назвали лучшим кинорежиссером. Вильнева стали узнавать благодаря работам над картинами "Бегущий по лезвию 2049", "Прибытие", "Пленницы". По-настоящему известным режиссер стал, благодаря фантастическому фильму "Дюна".

Также мы писали, что крупнейшая американская кинокомпания Warner Bros., не предупредив режиссеров и актеров, снимающихся в фильмах студии, объявила о революционном решении выпустить в 2021 году 17 фильмов одновременно в кинотеатрах и на HBO Max - своей онлайн-платформе. Компания объясняет свое решение тем, что до конца 2021 года зритель, вероятно, не вернется в кино из-за пандемии. В ответ студию обвиняют в том, что она пользуется пандемией, чтобы развить свой непопулярный стриминговый сервис.