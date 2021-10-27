Некоторые составы задержатся на 4 часа. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Из-за схода пустых грузовых вагонов в в районе села Чернорудка Житомирской области 27 октября несколько пассажирских поездов последовали измененным маршрутом и прибудут с задержкой.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба "Укрзализницы". 

Поезда дальнего следования, направлявшиеся в Козятин и обратно, будут курсировать через Фастов - Житомир - Бердичев. А скоростной поезд "Интерсити+" №716 Перемышль - Киев и поезд №29/30 Киев - Ужгород будут курсировать через Коростень и Шепетовку.

В связи с инцидентом возможно опоздание таких поездов:

  • №134/133 Рахов - Николаев;
  • №772/771 Хмельницкий - Киев;
  • №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • №138/137 Хмельницкий – Лисичанск;
  • №769/770 Киев - Каменец-Подольский;
  • №357/758 Киев - Рахов;
  • №867/868 Киев - Гречаны;
  • №13/113-14/114 Киев - Солотвино, Чоп;
  • №145/146 Киев - Измаил;
  • №29/30 Киев - Ужгород;
  • №81/82 Киев - Ужгород;
  • №49/50 Киев - Трускавец;
  • №105/106 Киев - Одесса;
  • №41/42 Трускавец - Днепр;
  • №42/41 Днепр - Трускавец;
  • №130/150-129/149 Кременчуг, Полтава - Ивано-Франковск, Ворохта;
  • №22/21 Трускавец - Харьков;
  • №3/4 Ужгород – Запорожье;
  • №110/109 Львов - Херсон;
  • №139/140 Киев - Каменец-Подольский.

Среднее время задержки составит до 4 часов.

В компании заверили, что работы над ликвидацией последствий схождения грузовых вагонов продолжаются. Также пресс-служба принесла извинения за вынужденную задержку составов.

Скриншот из Фейсбука Укрзализницы

Подобные ЧП в Украине не редкость. Так, ранее "Страна" рассказывала о сходе грузового вагона в Хмельницкой области, что тоже привело к задержке нескольких пассажирских поездов.

Также мы сообщали о том, как возле Запорожья с рельсов сошел поезд "Интерсити".

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.