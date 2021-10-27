Под Житомиром сошли с рельсов грузовые вагоны. В пути задерживаются два десятка пассажирских составов
Из-за схода пустых грузовых вагонов в в районе села Чернорудка Житомирской области 27 октября несколько пассажирских поездов последовали измененным маршрутом и прибудут с задержкой.
Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба "Укрзализницы".
Поезда дальнего следования, направлявшиеся в Козятин и обратно, будут курсировать через Фастов - Житомир - Бердичев. А скоростной поезд "Интерсити+" №716 Перемышль - Киев и поезд №29/30 Киев - Ужгород будут курсировать через Коростень и Шепетовку.
В связи с инцидентом возможно опоздание таких поездов:
- №134/133 Рахов - Николаев;
- №772/771 Хмельницкий - Киев;
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- №138/137 Хмельницкий – Лисичанск;
- №769/770 Киев - Каменец-Подольский;
- №357/758 Киев - Рахов;
- №867/868 Киев - Гречаны;
- №13/113-14/114 Киев - Солотвино, Чоп;
- №145/146 Киев - Измаил;
- №29/30 Киев - Ужгород;
- №81/82 Киев - Ужгород;
- №49/50 Киев - Трускавец;
- №105/106 Киев - Одесса;
- №41/42 Трускавец - Днепр;
- №42/41 Днепр - Трускавец;
- №130/150-129/149 Кременчуг, Полтава - Ивано-Франковск, Ворохта;
- №22/21 Трускавец - Харьков;
- №3/4 Ужгород – Запорожье;
- №110/109 Львов - Херсон;
- №139/140 Киев - Каменец-Подольский.
Среднее время задержки составит до 4 часов.
В компании заверили, что работы над ликвидацией последствий схождения грузовых вагонов продолжаются. Также пресс-служба принесла извинения за вынужденную задержку составов.
Подобные ЧП в Украине не редкость. Так, ранее "Страна" рассказывала о сходе грузового вагона в Хмельницкой области, что тоже привело к задержке нескольких пассажирских поездов.
Также мы сообщали о том, как возле Запорожья с рельсов сошел поезд "Интерсити".