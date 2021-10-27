Из-за схода пустых грузовых вагонов в в районе села Чернорудка Житомирской области 27 октября несколько пассажирских поездов последовали измененным маршрутом и прибудут с задержкой.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба "Укрзализницы".

Поезда дальнего следования, направлявшиеся в Козятин и обратно, будут курсировать через Фастов - Житомир - Бердичев. А скоростной поезд "Интерсити+" №716 Перемышль - Киев и поезд №29/30 Киев - Ужгород будут курсировать через Коростень и Шепетовку.

В связи с инцидентом возможно опоздание таких поездов:

№134/133 Рахов - Николаев;

№772/771 Хмельницкий - Киев;

№88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№138/137 Хмельницкий – Лисичанск;

№769/770 Киев - Каменец-Подольский;

№357/758 Киев - Рахов;

№867/868 Киев - Гречаны;

№13/113-14/114 Киев - Солотвино, Чоп;

№145/146 Киев - Измаил;

№29/30 Киев - Ужгород;

№81/82 Киев - Ужгород;

№49/50 Киев - Трускавец;

№105/106 Киев - Одесса;

№41/42 Трускавец - Днепр;

№42/41 Днепр - Трускавец;

№130/150-129/149 Кременчуг, Полтава - Ивано-Франковск, Ворохта;

№22/21 Трускавец - Харьков;

№3/4 Ужгород – Запорожье;

№110/109 Львов - Херсон;

№139/140 Киев - Каменец-Подольский.

Среднее время задержки составит до 4 часов.

В компании заверили, что работы над ликвидацией последствий схождения грузовых вагонов продолжаются. Также пресс-служба принесла извинения за вынужденную задержку составов.

Подобные ЧП в Украине не редкость. Так, ранее "Страна" рассказывала о сходе грузового вагона в Хмельницкой области, что тоже привело к задержке нескольких пассажирских поездов.

Также мы сообщали о том, как возле Запорожья с рельсов сошел поезд "Интерсити".