Заниженный коронавирус: как власть избегает локдауна

Коронавирус вернулся к максимальным показателям: вчера было объявлено о 22 с половиной тысячах новых больных. И вчера же появилась информация, что власть играет со статистикой, уменьшая цифры в разы.

О занижении показателя новых больных заявила Академия наук, которая показала нестыковку между количеством положительных тестов на коронавирус в Киеве и объявленным показателем заболевших: первых оказалось почти 3 тысячи, в то время как вторых – менее полутора тысяч.

Неизвестно, что происходит со статистикой по Украине в целом, но можно сомневаться, что если такие нестыковки происходят в столице, у всех на виду, то в регионах цифры могут рисовать вообще с потолка. Либо срисовывать их с бумажки, поступающей из центра.

Занижение статистики по заболевшим происходит вовсе не из-за того, что власть хочет психологически успокоить население. Как всегда на пике эпидемии, ключевым вопросом становится локдаун. Точнее – кто его будет вводить и – соответственно – кто оплачивать.

Именно такое перебрасывание ответственности сейчас и происходит. Значительная часть регионов перешла в красную зону, но премьер вчера заявил о том, что Кабмин не планирует вводить всеукраинский локдаун. Киевская власть вчера заявила, что город вот-вот перейдет в красную зону, но и от нее – ни слова о локдауне.

Чтобы понять причину всеобщего "заговора молчания", достаточно вспомнить зимние и весенние истории о том, как Кабмин отказывался оплачивать помощь бизнесу в городах, где местные власти вводили локдаун сами. Вот и теперь Шмыгаль сознательно избегает этой темы, чтобы решения принимали сами городские власти – если уж очень прижмет.

А для того, чтобы не возникали вопросы об отсутствии локдауна всеукраинского, занижается статистика. Ведь если судить по столичным пропорциям занижения, то реальные показатели заболеваемости в Украине – не 22,5 тысячи, а где-то под 50 тысяч.

Цифра страшная, и верить в нее не хочется. Но украинская власть давно уже приучила к тому, что верить можно только в худшее.

Отопительная фикция

То же самое – с отопительным сезоном. Формально он начался 15 октября, но официально о его начале объявили лишь 23-го. Сегодня 28-е, и, по официальным данным Минразвития общин и территорий, 30% жилых домов к отоплению до сих пор не подключено.

И это – по официальным данным. Которые отличаются от реальности так же, как количество положительных тестов на коронавирус в Киеве отличается от количества новых больных.

Когда в столице проходили местные выборы, все дома подключили за 2-3 дня, причем мэрия публиковала карту, на которой можно было увидеть, какие дома подключены, какие нет. Сейчас выборов нет, и люди, сидя в квартирах с холодными батареями, даже не знают, находятся они в подключенном доме или нет. Киев, кстати, еще позавчера отрапортовал, что 70% жилых домов уже отапливается, но почему-то большинство киевлян этого до сих пор не почувствовало.

Правда, в нынешней ситуации неизвестно, кому лучше: тем, кому тепло уже подключили (с перспективой его оплаты), или тем, у кого до сих пор холодные батареи. Можно однозначно сказать только, кому хуже: тем, чьи дома по официальной статистике уже числятся подключенными, но в реальности живут в "летнем" режиме. Ведь если в таких домах нет счетчиков, людям уже начисляют оплату за отопление, которого нет.

Энергетический кризис: нас спасет Бацька?

Помимо дефицита отопления, в стране усугубляется дефицит угля. В связи с чем с 1 ноября планируется возобновление закупок электроэнергии в Беларуси и России.

Но это пока решение на уровне менеджеров госкомпаний, которые видят проблему и видят оптимальный способ ее решения в условиях тотального дефицита угля.

А давать добро будут уровнем выше. Поэтому будет ли в реальности импорт мы поймем не ранее 1 ноября.

И тут варианты могут быть разные. Как раз вчера спецпредставитель США по "Северному потоку-2" заявил, что счастье для Украины наступит после того, как она отключится от российско-белорусской энергосети и подключится к европейской. Воспримут ли это украинские власт как руководство к действую прямо сейчас - увидим в ближайшие дни до 1 ноября.

Херсонский обмен: кресло в Раде на кресло губернатора

Геннадий Лагута

Пока страна озабочена новой волной коронавируса и газово-угольным кризисом, у Банковой есть более важные проблемы – выборы. Точнее, довыборы в Верховную Раду на отдельных округах.

Особенно сильно власть волнуют выборы в Новой Каховке Херсонской области, где на выборы идет губернатор этой области Сергей Козырь, но фаворитом является представитель местной элиты – зампредседателя облсовета Геннадий Лагута.

Если говорить точнее, все эти расклады были до вчерашнего дня. А вчера президент своим указом уволил с должности губернатора Козыря и назначил Лагуту. Таким образом, Козырю открывается дорога в депутаты.

То есть вопрос о том, чтобы провести кандидата от власти в депутаты решался на самом высоком уровне.

Кстати, этот самый высокий уровень до сих пор никак не отреагировал на то, что в Херсонской области аномально высокие показатели смертности от коронавируса. Видимо, этот факт в предвыборную повестку дня не входит.

Однако сейчас речь о другом. Ситуация с выборами в Каховке показала реальную силу власти. Точнее, ее слабость в регионах. И дело даже не в том, что кандидат от местной элиты побеждал губернатора, – дело в том, что центральная власть с легкостью меняет главную должность в регионе на одно из кресел в Верховной Раде.

Отдать кресло губернатора с такой легкостью центр может только в одном случае – если областная администрация не способна влиять на процессы в регионе. И вчерашний обмен просто фиксирует то, что уже существует в реальности.

А в реальности в стране происходит тихая федерализация – без идеологических скандалов. Просто полную власть в регионах берут местные элиты, с которыми центр может только договариваться. Пока еще может.

Проданный "Большевик"

Самая громкая и самая неоднозначная новость вчерашнего дня – продажа киевского завода "Большевик" за 1,43 миллиарда гривен.

При этом даже в презентации ФГИ по продаже завода прямым текстом говорилось, что львиная доля цехов завода предполагается снести и на их месте построить офисные и торговые центры, а также жилые дома.

И тут возникает два вопроса.

В-первых, завода продали по цене около 54 миллиона долларов. При том, что даже если оценивать только землю, то его стоимость это минимум 70 млн.

Во-вторых, всех смутил тот факт, что на торгах, которые проводил Фонд госимущества, при трех участниках итоговая сумма превысила стартовую всего лишь на 40 млн гривен. То есть в результате торгов цена поднялась всего на 2%.

Когда-то подобная история уже становилась скандальной. В 2009-м правительство Юлии Тимошенко продавало Одесский припортовый, и торги при трех участниках закончились почти на стартовой сумме. Тимошенко обвинила всех участников (включая победителя – Игоря Коломойского) в сговоре и результаты торгов отменила.

Скандал был большой, он стоил Юлии Владимировне поддержки Коломойского на президентских выборах. Однако сам факт сговора никто так и не опроверг. Сейчас же вообще говорят, что все три участника были связаны с главным бенефициаром сделки – бизнесменом Василием Хмельницким. Или и вовсе – что за Хмельницким стоят люди с Банковой.

Учитывая тот факт, что никого во власти результаты торгов по "Большевику" не заинтересовали, последняя версия выглядит вполне реальной.