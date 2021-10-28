В четверг, 28 октября, президент Владимир Зеленский написал пост о 77-й годовщине освобождения Украины от нацистов.

"77 лет назад нацистские оккупанты были изгнаны с украинской земли. Вечная память всем, кто отдал за нее жизнь! Вечная слава всем защитникам!" - отметил президент.

Также он прикрепил фото, на котором запечатлено, как он возлагает цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке вечной славы в Киеве.

Напомним, 28 октября Украина отмечает день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В официальных календарях этом праздник появился при президенте Викторе Ющенко двенадцать лет назад - в 2009 году. Освобождение Украины от нацистов в ходе Великой Отечественной войны происходило в период с января 1943 года по октябрь 1944 года.

"Страна" ранее подробно рассказывала, кто придумал этот праздник и как государство освобождали от оккупантов. Также мы публиковали архивные фото.

Также мы ранее писали о том, как и почему 80 лет назад Гитлер напал на Советский Союз.