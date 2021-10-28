Кабмин 28 октября начался традиционно с двух самых острых тем - коронавируса и отопительного сезона.

По коронавирусу, как констатировал премьер-министр Денис Шмыгаль, ситуация критическая - все больше регионов в красной зоне, растет заполняемость ковидных стационаров. Но, что поразительно, премьер практически ничего не сказал о проблеме с кислородом. Мы уже писали, что во многих больницах кислорода попросту нет и уже гибнут люди. Между тем, на Кабмине отдельно этот вопрос не обсуждали. Отметили лишь, что правительство делает все, чтобы увеличивать количество коек в ковидных стационарах и поставки кислорода. Но что входит в это "все" и когда решат проблему с кислородом - непонятно.

Что касается отопительного сезона, то на сегодня к отоплению подключили 70% объектов, и, как сказал денис Шмыгаль, к началу ноября будет 100%. То есть, тепло подадут во все дома, школы, больницы и детсады только к ноябрю, с явным опозданием.

Хорошая новость в том, что газовщикам запретили в отопительный период отключать от подачи газа коммунальщиков, бюджетную сферу и других потребителей.

Из вопросов, которых не было в повестке дня, стоит отметить обращение Федерации профсоюзов по поводу больших долгов Фонда соцстраха по больничным - они уже перевалили за 2 млрд гривен. Комментируя этот вопрос, глава Минсоцполитики Марина Лазебная сказала, что ситуация - на контроле. И пообещала, что до конца года задолженность по больничным не будет расти. То есть, о ее уменьшении речь не идет. Это значит, что очередь на выплату больничных и дальше сохранится, и людям придется ждать денег, в лучшем случае, неделями, а то и месяцами.

Разбирались, что еще принял Кабмин 28 октября.

Сценарий по общежитиям

Кабмин одобрил законопроект, который прописывает нюансы по общежитиям. В прошлые годы в Украине было принято несколько законов, касающихся общежитий. Но, так как до сих пор нет общенациональной программы по передаче общежитий в собственность территориальных общин, возникли новые нюансы, в частности, по объектам, которые находятся в собственности юрлиц. Поэтому появилась необходимость в новом законопроекте, - сказано в пояснительной записке.

Уточняется, что в собственность территориальных общин нужно передать 219 общежитий, которые сейчас находятся на балансе разных структур. Для этого нужны будут компенсации из бюджета - порядка 245 млн гривен. Причем, если в предыдущих законах указывалось, что финансирование будет идти из госбюджета, то по новому проекту подключаются также местные бюджеты и "другие источники".

В какие сроки будет осуществлена передача общежитий местным властям - должны определиться на местах, но, как сказано в новом проекте - не позже 1 января 2027 года. Но проблема может возникнуть на этапе выплат компенсаций собственникам общежитий, особенно, если финансировать их придется из местных бюджетов - во многих городах на это может попросту не оказаться денег. Попыткой переложить финансирование общежитий на местные бюджеты уже возмутились в Ассоциации городов Украины. Но им посоветовали идти со своими правками в Раду, когда будет рассматриваться проект.

Новые требования по еде

В законодательство по пищевым продуктам готовятся очередные изменения. Кабмин утвердил законопроект, которым вносятся изменения в несколько законов , в частности, о госконтроле за пищевыми продуктами и кормами, о потребительской информации по пищевым продуктам, об основных требованиях к организации производства и другое.

Также в отечественное законодательство хотят имплементировать ряд европейских директив, касающихся пищепрома - о снижении риска заболеваний, о безопасности продуктов и др.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас ситуация с пищевыми продуктами в Украине плачевная. Если в 2016 году было зафиксировано 142 вспышки пищевых отравлений и кишечных инфекций, то в 2019 году - уже 204, растет количество пострадавших детей. Особенно много вспышек кишечных инфекций фиксируется в школах, детсадах, общепите.

Увеличивается и доля некачественных продуктов. По мониторингу 2020 года 6% образцов сливочного масла не отвечали требованиям, в продукции много разного рода заменителей, пальмовых жиров и т.д.

В проекте предлагается ввести понятия "имитационные пищевой продукт" (который производится с заменой ингредиентов), "веганский пищевой продукт", установить для них соотвествующие маркировки, и предусмотреть ответственность для недобросовестных производителей.

Также появится рейтинг соблюдения гигиенических требований общепитом и розницей, который позволит потребителям обходить десятой дорогой "опасные" точки.

Государство будет устанавливать нормы по содержанию в продуктах ароматизаторов, добавок, проверять пищевую ценность и утверждения производителей о пользе продукта для здоровья.

Операторы рынка должны будут по требованию потребителя предоставлять данные по мощностям производства. Также будет внедрена программа отслеживания всех этапов производства продукта - от сырья до упаковки.

Пойдет ли украинцам на пользу новая система - пока неясно. Но вот то, что продукты из-за новых требований могут еще больше подорожать - не подлежит сомнению.

Е-аудит для налогоплательщиков

В Украине запустят е-аудит налогоплательщиков. Соотвествующий законопроект утвердил Кабмин.

Как говорится в пояснительной записке, налогоплательщики не всегда полностью и своевременно рассчитываются по налогам, поэтому новая форма аудита должна повысить "точность и эффективность проверок".

В Налоговый кодекс внесут изменения, по которым налогоплательщики должны будут подавать данные о состоянии активов, капитала и обязательств, изменения в финансовом состоянии за отчетный год в виде стандартного аудиторского файла SAF-T в течение 60 дней после окончания налогового периода. Для больших налогоплательщиков новый порядок начнет действовать с 1 января 2025 года, для других с 2027 года.

За несвоевременную подачу или неподачу отчетов будут штрафы в размере от 10 до 100 размеров минимальной заработной платы.

Также для налогоплательщиков готовят еще одно нововведение - Кабмин одобрил законопроект, по которому компании обяжут в электронной форме вести бухгалтерские регистры по учету. При этом прописано, что несмотря на электронный учет, налогоплательщики должны будут за свой счет обеспечить изготовление бумажных копий документов для контрагентов, правоохранителей и контролирующих органов.

Для компаний, которые проходят ежегодный аудит, есть еще один проект от Кабмина - об установлении административной отвественности за несоздание аудиторского комитета или нарушение правил отбора аудиторов. Штрафы за такие нарушения - от 100 до 1000 необлагаемых минимумов.

То есть, давление на бизнес в части налоговых проверок будет только расти.

Большая информатизация

Кабмин одобрил законопроект о Национальной программе информатизации.

Самой программы пока нет. Прописали только основные подходы к ее созданию и реализации.

Программа будет предусматривать создание системы государственных информационных ресурсов, прописывать процедуры предоставления е-услуг и пр.

Кабмин должен будет назначить руководителя Нацпрограммы, в ведении которого будет бюджет проекта, мониторинг, работы по информатизации.

Будет проводиться отбор разработчиков и исполнителей госпрограммы, также делают акцент на поддержке отечественного производства в сфере информационных технологий.

Перечень заданий и проектов и бюджетное финансирование должна ежегодно утверждать Рада.

То есть, появится еще одна государственная программа с бюджетным финансированием (каким именно, в пояснительной записке не указано), своего рода "Большая информатизация", рассчитанная на годы, под которую исправно станут выделять бюджетные средства. А как их в итоге потратят - вопрос открытый. Эффективность использования средств в деле информатизации отследить еще сложнее, чем на большой стройке, следовательно, и в карманах чиновников и подрядчиков может осесть немало.

Иностранцы и рекруты в ВСУ

Появились нововведения по воинской службе.

Кабмин одобрил проект указа президента о прохождении воинской службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства.

Кроме того, прописано, что в "особенный период" для военнослужащих по их желанию действие контракта может продлеваться на сроки от года до 10 лет. Ранее такого пункта не было.

Для рядовых военнослужащих придумали новые звания - вместо солдат и матросов в армии будут рекруты. Далее будут такие звания- мастер-сержант, мастер-старшина, главный мастер-сержант (старшина). Сроки выслуги по младшему сержанту (старшине) - 1 год, сержанту (старшине) - 2 года, старшему сержанту, мастер-сержанту - 3 года.

Проект по городскому транспорту продлят и урежут в финансировании

Кабмин уполномочил главу Минфина Сергея Марченко на подписание письма о внесении изменений в финансовое соглашение по проекту городского транспорта между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Этот проект начали реализовывать еще в 2018 году. ЕИБ согласовал выделение 183,7 млн евро, подписано контрактов на 60 млн евро. В 2020-2021 годах использовано 30,27 млн кредитных средств, то есть, чуть больше 15% (по проектам в Луцке, Харькове, Сумах. Львове и Киеве). То есть, идет задержка по выборке средств, что в Кабмине поясняют карантином и длительными процедурами отбора подрядчиков.

Поэтому правительство хочет обратиться в ЕИБ с просьбой пересмотреть сроки программы (а они истекают уже весной 2022 года). Новая дата - до 11 мая 2024 года.

Также будут просить о приостановке финансирования по Харьковскому метрополитену, по которому сейчас идет следствие. В связи с этим очередной транш уменьшат с 5 млн до 3 млн евро.

Вывозить мусор будут по-новому

Кабмин прописал изменения в правила предоставления услуг по вывозу бытовых отходов.

Так, если придомовая территория не оформлена в собственность жильцов многоквартирного дома, уборка, вывоз мусора могут быть включены в смету на содержание дома по согласию жильцов и согласованию с органами местного самоуправления (в том числе, по границам придомовой территории).

Если жильцы сами не подпишут договор с исполнителем услуг, будет применяться так называемый публичный договор - то есть коммунальщики смогут просто публиковать на своих сайтах тексты договоров и если в течение 30 дней жильцы не поменяют подрядчика (а организовать сбор подписей и выбрать нового исполнителя услуги за такое время в многоэтажках, как правило, нереально), они будут автоматически считаться одобренными. По другим услугам, в частности, отоплению, такие условия уже прописали. Теперь добавили еще и уборку придомовой территории и вывоз мусора.

В таких типовых договорах будет указан и тариф на вывоз мусора из расчета на куб или тонну отходов. То есть, коммунальщики смогут в прямом смысле слова диктовать жильцам многоэтажек свои условия.

Новые требования по дизельному топливу

Кабмин изменил требования к автомобильному топливу. В новом постановлении прописали критерии для зимнего и арктического дизеля. Ранее они были установлены только для летнего дизельного топлива (граничная температура фильтрования - не выше 5 градусов. Теперь по летнему дизелю прописали требование не выше минус 5 градусов, по зимнему - не выше минус 20 градусов, по арктическому - не выше минус 30 градусов.

Как указано в пояснительной записке, новые требования будут способствовать исчезновению с нашего рынкам некачественного дизеля. Но вот как при этом изменятся цены на топливо, - не уточняется. Скорее всего, будет подорожание дизеля.

Гоструда займется недрами

Гоструда расширили полномочия. Согласно новому постановлению Кабмина, этот орган будет следить за полнотой изучения месторождений полезных ископаемых, горно-технологическими работами, захоронением вредных веществ, выполнением норм по охране труда и недр при эксплуатации месторождений. Также на Гоструда возложили обязанности регистрировать декларации соответствия материально-технической базы требованиям по охране труда, аттестовать специалистов, которые имеют право проводить технический осмотр машин и механизмов, в том числе, повышенной опасности, принимать участие в работе комиссий по списанию объектов госсобственности.

То есть, ведомство, которое и так стало грозой работодателей, еще больше усилит свои позиции.

Эксперимент для безработных

Госслужба занятости будет работать по новой, "клиентоориентированной" модели. Ее прописал своим постановлением Кабмин.

Ожидается, что это позволит более эффективно бороться с безработицей, ведь за 7 месяцев этого года через биржи трудоустроено всего 313 тысяч граждан, что на 15,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время количество получателей пособий выросло на 3,6% - до 816 тысячи человек.

Пока запускается экспериментальный проект - работники центров занятости будут более тесно сотрудничать с работодателями, образовательными учреждениями, общественными организациями. Для этого будут выделять специальных сотрудников, которых освободят от других обязанностей.

Услуги бирж труда будут предоставляться в несколько этапов. Первый — прием администратором центра по трудоустройству. Он будет оформлять безработных на учет, оформлять справки, выдавать ваучеры на обучение, помогать готовить резюме, проводить первичную профориентацию и пр.

Второй этап — определение потребностей и возможностей по трудоустройству. На этом этапе люди будут проходить электронное тестирование по профориентации, определяться, готовы ли они к переезду ради новой работы, хотят ли заняться бизнесом. По итогам всех безработных поделят на категории: те, кто имеет высокие шансы на трудоустройство, средние и низкие шансы. Представителей первых двух категорий направят к карьерному советнику, третьей (у кого шансы найти работу минимальные) - к специальному карьерному советнику.

Третий этап, собственно, консультации по трудоустройству - подбор работы, направление на собеседование, учебу.

Четвертый этап - дополнительные услуги тем, кто имеет низкие шансы найти работу - психологической диагностики, повышение мотивации и самооценки и т.д.

Поможет ли такой эксперимент победить безработицу - вопрос открытый. Ведь для этого нужны не только усилия Госслужбы занятости, но и - главное - рабочие места. А с ними в Украине большие проблемы, более того, намечаются новые сокращения - предприятия грозятся массово увольнять людей из-за дорогого газа и ожидаемого спада производства.

Интеграция переселенцев

Кабмин принял стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине - более 1,4 млн перемещенных лиц, поэтому адаптировать их к новым условиям жизни -крайне важно.

На сегодня 60% переселенцев живет в съемных квартирах, а уровень занятости среди них - всего 46%. Тогда как основным условием успешной интеграции является собственное жилье (такое критерий назвало 89% переселенцев) и работа (48%).

Основное, на что хотят сделать ставку - создание условий для переселенцев в принимающих территориальных общинах.

Переселенцам хотят дать доступ ко всем административным и социальным услугам, образованию, трудоустройству. По этим пунктам должны появиться соотвествующие местные программы.

До 2024 года хотят обеспечить, минимум, 680 семей переселенцев собственным жильем, создать три пункта компактного проживания переселенцев.

Ключевой вопрос - финансирование. А его, кроме госбюджета, хотят повесить и на местные бюджеты. При этом в плане мероприятий указано, что практически все они будут проводиться в пределах уже существующих бюджетных программ, то есть, дополнительного финансирования, скорее всего, не будет. Что ставит под большой вопрос, в частности, обеспечение жильем

Подписались на сокращение выбросов

Зеленый переход мировой экономики - все ближе к Украине. Кабмин одобрил присоединение нашей страны к Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана Glоbаl Меthаnе Рledge.

Украина готова подписаться на сокращение выбросов метана к 2030 году на 30% от уровня 2020 года, снизить потепление на 0,2 градуса к 2050 году.