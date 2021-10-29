Полулокдаун в Киеве: кто проверит сертификаты в транспорте в час пик

Нарастание эпидемии коронавируса продолжает оставаться в центре внимания, превратившись уже в главную тему недели и заслонив собой даже газово-угольный кризис. Что, впрочем, не удивительно, поскольку вчерашний показатель по новым заболевшим – 26 с лишним тысяч – намного превзошел все, что мы имели до этого. К счастью, хотя бы антирекорд по количеству умерших остался нетронутым.

Рекордные показатели заболеваемости привели к тому, что вопрос эпидемии снова стал политическим. Народные депутаты вчера с утра соревновались в обвинениях насчет дефицита кислорода, найдя в нем и диверсию, и причину для обвинений в адрес власти. А мэр Киева, осознав всю тяжесть ситуации, выступил с телеобращением, которое почему-то назвали "онлайн-брифингом".

И это обращение было весьма знаковым. Сообщив о проблемах с коронавирусом, Виталий Кличко обратился к центральной власти с требованием внести столицу в красную зону. И следом, не дождавшись реакции со стороны Минздрава и Кабмина, объявил о комплексе ограничительных мер, которые вводятся в Киеве с понедельника.

Кабмин вдогонку объявил о том, что в столице вводится красная зона, но было уже поздно: мэр Киева успел продемонстрировать, что центральная власть пошла на это только под его давлением, а он сам оказался в роли спасателя. И винить в этом Кабмин может только себя, поскольку уже минимум три дня как очевидно, что столица должна перейти на максимально жесткий вариант карантина.

Впрочем, то, что объявил Кличко, максимально жестким карантином не назовешь. К этой категории можно отнести разве что отдельные элементы – вроде дистанционного обучения для школьников всех классов (которое, похоже, призвано сэкономить на отоплении школ). А все остальное можно – при наличии ковид-сертификата.

При этом самое резонансное ограничение – насчет пользования общественным транспортом только для вакцинированных – превращено в профанацию. Поскольку сертификаты будут проверять выборочно и уже в момент поездки – и это означает, что в часы пик никакой проверки, естественно, не будет. В это время в вагонах метро или салонах наземного транспорта для проверяющих просто не найдется места.

Однако такая имитация локдауна выгодна и местной власти, и центральной – поскольку позволяет избежать социальных выплат, которые пришлось бы вводить в случае прямых запретов. Хотя очевидно, что реально подобный полулокдаун с эпидемией справиться не поможет. Но это неважно: власть свое дело сделала и – умыла руки.

Кто освобождал Украину?

В Украине вспоминали об освобождении от нацистов. Фото: nikvesti.com

Вчерашний день был днем 77-й годовщины освобождения Украины от нацистской оккупации. Но большинство политических сил праздновать годовщину не стали.

Традиционно широко отметила ее только "Оппозиционная платформа – За жизнь", да еще отметились отдельные "слуги народа".

Власть тоже высказалась. Но как!

Владимир Зеленский, например, в своем тексте поздравления забыл упомянуть о том, кто именно освобождал Украину – что весьма показательно демонстрирует эволюцию человека, который два с половиной года назад с гордостью говорил о деде-красноармейце.

А Денис Шмыгаль в годовщину освобождения Украины и вовсе сделал историческое открытие, сообщив, что освобождала нашу страну антигитлеровская коалиция (то есть, как выходить из слов премьера - и британцы с американцами). Что, в принципе, для премьера даже прогресс, поскольку человек, который, как известно, День Победы даже праздником не считает, мог бы и в отношении освобождения Украины от нацистов сказать что-то о "смене одного тоталитарного режима" другим. Но, видимо, с Банковой пришла разнарядка истинное лицо не демонстрировать.

Впрочем, даже то лицо, которое показала власть вчера, наглядно показывает, что с большинством украинцев ей не по дороге. Поскольку при всех политических различиях большинство граждан и на Юге, и на Севере, и на Востоке, и в Центре помнят не только сам факт освобождения, но и освободителей – Красную армию.

Исключение составляет только отдельные представители Галичины с их культом одноименной эсэсовской дивизии. Вот к этому исключению сегодня власть и примыкает.

Зависят ли наши платежки от "Северного потока-2"?

Тема тарифов вчера, как уже сказано, была отодвинута на второй план, но совсем без нее все-таки не обошлось. Елена Зеркаль – один из главных специалистов по конфронтационной внешней политике – ныне пересела в кресло советницы министра энергетики, стала большим специалистом в этом направлении и нагнетает конфронтацию уже здесь. В частности, она сообщила, что в случае запуска "Северного потока-2" цифры в платежках украинцев резко вырастут.

Зеркаль достаточно квалифицированно объяснила, что произойти такое может, если Россия перестанет качать газ в Европу через украинскую газотранспортную систему, и тогда за поддержание давления в трубе придется платить исключительно украинским потребителям.

Однако, дав такое объяснение, советница министра умолчала о том, что ключевой для Украины является вовсе не дата запуска "СП-2", а дата окончания транзитного контракта между "Газпромом" и "Нефтегазом", которое произойдет на три года позже. И что даже если вдруг россияне перестанут качать газ через украинскую ГТС в следующем году, они все равно будут обязаны выплачивать 1,5 млрд долларов в год, чего вполне достаточно для технического содержания ГТС.

Так что прогноз, который дала Зеркаль, касается только 2025 года, о чем она забыла сообщить. И еще Зеркаль забыла сообщить, что в течение пяти лет правления Петра Порошенко она была в числе тех, кто осуществлял внешнюю политику страны. Ту самую, из-за которой Москва и построила "Северный поток-2".

Украино-немецкий дипскандал: кто не хочет войны на Донбассе?

В международной политике вчера поводом для скандала стало дебютное использование украинской армией на Донбассе беспилотника "Байрактар". После того, как Минобороны Украины признал факт такого дебюта, МИД Германии выступил с заявлением, в котором призвал к "сдержанности" в использовании беспилотных летательных аппаратов, которые имеет право использовать только миссия ОБСЕ. Подытожили свое заявление немцы призывом к отказу от эскалации, которая чревата переходом к полномасштабной войне.

Вчера в эту дискуссию вступил скандально известный посол Украины в Германии Андрей Мельник. Тот самый, который уже удостоился резкой критики со стороны президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера за свои антигерманские заявления. В этот раз Мельник продемонстрировал, что ему плевать на мнение руководства страны, в которой он аккредитован: в своем заявлении посол предложил немцам не совать нос не в свои дела, а вместо этого "удвоить давление" на Москву.

Поскольку подобный демарш Мельник устраивает уже не впервые, но все равно сидит в своем кресле, уже можно однозначно сделать вывод: все это говорится при полном одобрении Банковой, которой, видимо, уже плевать на отношения с Берлином.

Но хуже то, что Банковой плевать и на то, о чем говорит Берлин (а вчера то же заявил и Париж), – что эскалация на Донбассе ведет к новой полномасштабной войне. Из всего этого можно сделать вывод, что немцев беспокоит, будут украинцы массово погибать или нет, а собственно украинскую власть такая перспектива не тревожит.

Мандарины – жертвы беспилотника

Тем временем "Байрактары" спровоцировали и другой международный конфликт – между Москвой и Анкарой. Вчера российская власть объявила о том, что с сегодняшнего дня в страну запрещен ввоз мандаринов одного из крупных турецких экспортеров. Естественно, вовсе не из-за беспилотников на Донбассе, а из-за повышенного содержания пестицидов.

Турецкая власть пока никак не отреагировала на послание Москвы. Но реагировать придется, поскольку мандарины – лишь одна из многочисленных статей экспорта Турции в Россию. И если пестициды нашли в мандаринах, то без проблем найдут и в апельсинах, и в овощах.

А потом снова могут возникнуть проблемы с коронавирусом в Анталии и в Турцию запретят ехать российским туристам.

Очевидно, что вся международная дипломатия – это всего лишь использование рычагов влияния, и тот, у кого этих рычагов окажется больше, в итоге достигает своих целей.

В данном случае идет "война рычагов" между Россией и Украиной: Анкаре предстоит выяснить, что ей выгоднее – продолжать продавать беспилотники и боеприпасы к ним в Украину или продолжать поставлять свои продукты на российский рынок. Если в какой-то момент "аргументы" Москвы станут перевешивать, Киеву придется представить свои. Вопрос только в том, какие аргументы есть у украинской власти, чтобы перебить ими аргументы Кремля.