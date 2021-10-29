Очередной масштабный прорыв теплотрассы образовался в Киеве на улице Скляренко в пятницу, 29 октября. На месте ЧП бьет фонтан горячей воды и из-за пара нарушена видимость на расположенной в непосредственной близости дороге. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"На Скляренко, где недавно обновили дорожное покрытие, произошел огромный прорыв теплотрассы", - говорится в сообщении.

По словам автора видео, во время проведения съемок на месте аварии представителей коммунальных служб еще не было.

На опубликованном видео можно рассмотреть гигантский огромный фонтан горячей воды и поднимающиеся высоко в небо клубы пара.

Напомним, аналогичные аварии на трубах теплотрассы перестали быть редкостью для Киева. В частности, в мае коммунальный коллапс произошел на улице Антоновича, где нужно было менять 100 метров сгнившего трубопровода.

Ранее "Страна" писала о том, что центр Киева затопило кипятком, из-за аварии несколько домов остались без горячей воды.

Также мы сообщали, что улицы Киева заливает кипятком из-за износа коммуникаций и излишней застройки.