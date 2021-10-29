Следственный эксперимент подтвердил несоответствие боевых катеров производства принадлежавшего Петру Порошенко ЧАО "Кузня на Рыбальском" требованиям заказчика, которым являются Вооруженные Силы Украины и Минобороны. Об этом сообщает Госбюро расследований.

23 и 28 октября следователи ГБР провели следственные эксперименты с военными кораблями, произведенными "Кузней на Рыбальском" в рамках расследования уголовного производства о сговоре должностных лиц Минобороны и руководства частных компаний относительно организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники.

К экспериментам привлекли специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, ООО "Цеппелин Украина", которые проверяли работу оборудования, установленного на катерах. Также в следственном эксперименте участвовали специалисты украинских судостроительных предприятий.

При этом представители "Кузни на Рыбальском" проигнорировали приглашение принять участие в следственных действиях, а сотрудники завода во время проведения эксперимента пытались ему препятствовать.

Напомним, 2 июля 2021 года следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра обороны времен Порошенко Игорю Павловскому, двум бывшим директорам департаментов Минобороны, а также директору завода "Кузня на Рыбальском". В июле суд отправил Павловского под арест с альтернативой залога в 475 млн грн. По версии следствия, Павловский в 2016 году способствовал тому, чтобы заказ на производство двух катеров "Кентавр" получил завод "Кузня на Рыбальском".

"Страна" подробно разбиралась, как "Кузня" Порошенко продавала флоту бракованные катера.