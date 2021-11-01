В ноябре у каждого знака зодиака появится возможность почувствовать себя, разобраться в своих эмоциях и исправить некоторые ошибки прошлого. Первая неделя ноября - с 1 по 7 число - обещает стать более напряженным периодом из-за новолуния. Необходимо внимательнее отнестись к своему здоровью, особенно тем, у кого есть хронические болезни сердечно-сосудистой системы или скачки давления. С 8 по 19 ноября нужно исключить всю рисковую деятельность (парашютный спорт, восхождение в горы, работу с огнем или металлом, а также режущими предметами). Больше доверяйте профессионалам, откажитесь от самолечения или ремонтных работ по дому.

В первой половине ноября техника может выходить из строя, поэтому к старым приборам нужно отнестись внимательно. Также в этот период не рекомендуется покупать новые гаджеты. В обществе может расти напряжение из-за прессинга со стороны госорганов, поэтому важно уметь отстаивать свои права в юридическом поле.

В ноябре возрастет нагрузка на все сферы жизни, поэтому знакам зодиака нужно будет следить за развитием событий и уметь адаптироваться к изменениям.

С учетом общей характеристики месяца предлагаем подробный гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Звезды рекомендуют вам тщательнее оценивать ситуацию прежде, чем решитесь что-то делать наспех. Новые знакомства могут помочь справиться со старыми проблемами и новыми неприятностями. Середина месяца - прекрасная возможность обновить свой гардероб или сменить имидж на более брутальный.

Телец (21.04 - 21.05)

В ноябре вы убедитесь в том, что в вашей жизни все происходит именно так, как нужно. И чем больше будет происходить в вашей жизни событий, тем спокойнее и увереннее вы будете себя чувствовать. Действуйте решительно - и удача будет на вашей стороне. Середина месяца будет наполнена живительной для вас энергией.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Риск - благородное дело! В ноябре ваша игра будет стоить свеч, так что активнее продвигайте свои идеи в массы. Этот месяц станет для Близнецов удачным и в плане продвижения по карьерной лестнице. Но звезды советуют вам сосредоточиться на более практичных вещах, а не грандиозных проектах. Если подойдете творчески к рутинным делам, можете восхитить окружающих.

Рак (22.06 - 22.07)

В этом месяце ваша внутренняя сила будет расти, поэтому можете смело требовать от себя и окружающих большего. Можно с уверенностью говорить о том, что ноябрь для Раков - это звездный час. На работе и в семье вы будете в центре внимания. В то же время вы будете полны сил и энергии, поэтому сможете решить все вопросы и уделить время родным.

Лев (23.07 - 23.08)

Не бойтесь в ноябре быть лидером и действовать решительнее. Сосредоточьтесь исключительно на своих рабочих задачах, продемонстрируйте коллегам и руководству свою стойкость и выдержку. Так вы будете на шаг впереди своих конкурентов и уже к концу осени можете рассчитывать на повышение.

Дева (24.08 - 23.09)

Используйте все шансы, которые будет подкидывать вам жизнь в ноябре. Вы будете способны придумать много денежных идей буквально на лету. Почему бы не начать зарабатывать на своем хобби? В начале месяца Девам рекомендуется посетить врача. Ваши хронические болезни могут вылезти для вас боком, поэтому не тяните с решением проблем.

Весы (24.09 - 23.10)

В ноябре вам противопоказано отвечать злом на зло. Игнорируйте все негативное, что будет направлено на вас или вашу семью. И тогда тех, кто будет провоцировать вас, погубит их собственный яд. Также звезды советуют вам не покупать ничего под предлогом дешевизны. Не соглашайтесь также на рисковые авантюры и жаркие дебаты в этом месяце. Чем эмоциональнее вы будете себя вести, тем хуже для вас.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Не тратьте время на поиски виноватого в своих собственных неудачах. Отпустите ситуацию и начните наслаждаться жизнью. Постарайтесь почувствовать своего внутреннего ребенка и сделать то, что ему хочется. Не держите в душе обиду на родных и близких вам людей. Скорее всего, вы тоже кажетесь им невыносимыми, так что начните первым относиться к окружающим с терпением и пониманием.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В этом месяце постарайтесь не вмешиваться в чужие дела, которые вас не касаются. Сконцентрируйтесь на важных для себя событиях, которые произойдут через месяц. Ноябрь - прекрасный месяц, чтобы окончательно понять, чего вы на самом деле хотите от жизни, к каким целям движетесь и в какой отправной точке сейчас находитесь. Как только всё станет более-менее прозрачно, вы начнете действовать смелее и решительнее.

Козерог (22.12 - 20.01)

В этом месяце вам нужно максимально разгрузить голову и избавиться от мрачных мыслей. Не беритесь в плохом настроении за новые проекты и затратные задачи. Не привлекайте к решению проблем своих друзей, они могут вас подвести. А вот к концу ноября общительность и коммуникабельность сделают вас интересным участником любых вечеринок.

Водолей (21.01 - 20.02)

В ноябре вас может подвести профессиональная интуиция. Месяц предстоит сложный в плане финансов и реализации задуманного. Звезды советуют вам не особо рассчитывать на коллег в решении рабочих задач. Зато ближе к концу ноября - началу декабря возможен крутой поворот и рост в сфере доходов.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Решайтесь на эксперименты с внешностью, вам необходимо добавить ярких красок в свой новый образ. Обратите внимание на краски осени, эта палитра поднимет ваше настроение. В середине месяца у вас могут появиться достойные идеи и планы, которыми можно будет с гордостью поделиться. Можете рассчитывать на поддержку друзей и знакомых в любом вашем начинании.