США и Россия проводят тайные переговоры в области кибербезопасности России. Так, России стали известны имена преступников, которые нарушаю закон с территории РФ.

Об этом сообщает газете "New York Times".

Как сообщил источник издания в американской администрации, советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нюбергер принимала участие в серии тайных виртуальных встреч со своим коллегой из Кремля.

Помимо этого, несколько недель назад из-за разногласий внутри разведывательных служб об объемах информации, которые можно раскрыть, Белый дом выдал Кремлю имена, а также другую полезную информацию о хакерах, которые проводят ряд атак на США.

В New York Times заявили, что Соединенные Штаты хотят взамен на переданную информацию увидеть, как Россия производит арест преступных лиц.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что президент Америки Джо Байден заявил, что передал главе РФ Владимиру Путину список из 16 организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в США не приемлют.

Кроме того, правительство США, партнеры в Евросоюзе и НАТО обвиняют власть Китая в сотрудничестве с наемными хакерами и обещают шаги в ответ на безответственное поведение КНР. В частности связанным с китайскими властями хакерам в Вашингтоне приписывают атаку с использованием уязвимостей в Microsoft Exchange.