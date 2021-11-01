Руководители G20 поддержали инициативу Организации экономического сотрудничества и развития по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15%.

Об этом сообщается в итоговой декларации саммита, принятой сегодня, 31 октября.

По мнению участников "Большой двадцатки", ставка в 15% способна построить более стабильную налоговую систему. Лидеры призвали ОЭСР подготовиться к новым условиям, чтобы они смогли вступить в силу в 2023 году. Эту договоренность назвали "историческим достижением".

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что группа семи самых развитых стран мира G7 договорилась о налогообложении транснациональных компаний. Министры финансов G7 решили, что будут в странах придерживаться минимальной ставки корпоративного налога на уровне не менее 15%. Компаниям также придется платить больше налогов в странах, где они осуществляют продажи.

Позже стало известно, что министры финансов стран "Большой двадцатки" (G20) согласовали введение налога для транснациональных компаний с минимальной ставкой 15%, ранее к такому соглашению пришли министры стран G7.