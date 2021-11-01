Кабинет Министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести персональные санкции в связи с неправомерным назначением так называемого "почетного консула Никарагуа" Олега Белавенцева на территории полуострова Крым.

Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина №1348 от 28 октября.

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, повлекшей нарушение территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленных человеческих жертв, реальных и потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности и суверенитета Украины, а также ввиду неправомерного и несогласованного с Украиной назначения так называемого "почетного консула Республики Никарагуа" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя одобрить и внести... предложения по применению сроком на пять лет персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам по перечню согласно приложению (для служебного пользования)", - говорится в распоряжении.

При этом в распоряжении Кабмина не указываются имена, к кому будут применены персональные санкции.

Напомним, еще в прошлом году после заявления так называемого "вице-премьера Крыма" Георгия Мурадова об открытии на полуострове "представительства" Никарагуа Украина выразила протест и начала санкционный процесс в отношении этой страны.

Уже в феврале текущего года Верховная Рада поддержала решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против Никарагуа.