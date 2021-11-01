Патрульная полиция Киева сообщила, что задержанный ранее автомобиль, в котором находился народный депутат Украины Илья Кива, был с фальшивыми номерами и нарушил ПДД.

Об этом сообщили копы в понедельник, 1 ноября.

По данным правоохранителей, в понедельник, 1 ноября, около 11 часов дня, на Столичном шоссе патрульные заметили транспортные средства "Toyota" и "Mercedes", двигавшиеся в крайней левой полосе при двух свободных правых полосах, что свидетельствует о нарушении ПДД.

По требованию полицейских остановиться, водители указанных автомобилей не реагировали и продолжали движение. Патрульным все же удалось остановить автомобили путём преследования. В салоне одного из остановленных автомобилей находился народный депутат.

В ходе проверки документов оказалось, что государственный номерной знак на автомобиле "Toyota", как утверждает полиция, не отвечает регистрационным документам.

Инспекторы составили на водителя "Toyota" админпротокол за невыполнение остановки по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП), за несоответствие ДОУ регистрационным документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУоАП), за управление автомобилем без документов, поскольку водитель не предъявил их по требованию полицейских (ч. 1 ст. 126 КУоАП).

На водителя автомобиля "Mercedes" инспекторы составили админпротокол за невыполнение остановки по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП).

После этого патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшей возможной квалификации действий граждан.

Патрульная полиция Киева сообщила подробности задержания народного депутата Кивы. Источник: Telegram/патрульная полиция Киева

"Страна" уже сообщала, что в понедельник, 1 ноября, в Киеве патрульные остановили автомобиль народного депутата от "ОПЗЖ" Илью Киву из-за подозрения в наличии незарегистрированного оружия. В ответ народный депутат вызвал "102". По словам Кивы, все это — провокация со стороны власти.

"Мою машину остановили сотрудники национальной полиции. Они сказали, что документы на мою машину поддельны, и я с их слов, совершил дорожно транспортное происшествие. Якобы у них есть подозрение, что у меня в машине есть не зарегистрированное оружие. Я вызвал 102, так как считаю, что действия сотрудников полиции являются нарушением закона и превышением их должностных обязанностей. После приезда следственно-оперативной группы были проверены все документы, была установлена истина, документы все в порядке, незаконного оружия не оказалось", — рассказал "Стране" Илья Кива.