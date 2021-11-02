Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Об этом Ярош сообщил на своей странице в Facebook. Там же он показал полученное им свидетельство его нового статуса.

"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен Советником Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина прежде всего!" - написал Ярош в Facebook

Интересно, что еще в 2019 году Ярош грозил повесить Зеленского на Крещатике.

"Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли. И очень важно, чтобы он это понимал", - говорил Ярош.

Правда, уже в этом году Ярош поддержал решение СНБО о закрытии оппозиционных телеканалов и сказал, что Зеленский его приятно удивил.

"Господин Зеленский, так держать! Если нужна будет помощь в деле защиты государства - говорите", - сказал Ярош.

Ранее "Страна" писала о том, что Ярош заявил, что под санкции СНБО попали его сослуживцы-чеченцы и пригрозил применить силу для их защиты.