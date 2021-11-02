Футболист ФК "Динамо" Артем Беседин заявил, что представители ЛГБТК+ не должны существовать. После этого организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) порекомендовала ему пройти образовательный курс.

Об этом сообщает "Трибуна".

Во время своего интервью для YouTube-канала "Отдушивдушу" Беседин заявил, что не может смотреть на представителей ЛКБТК+ и для двух парней ходить за руку это ненормально.

"Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть. Есть мальчики, есть девочки – все. Я восстанавливался в Испании. Реально, люди гонят. У нас все по-божески в этом плане, а там их куча.

Эти клубы, флаги, ходят там за ручку... Реально, я не могу на это смотреть. Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на пи@орасов. Если мальчики идут и держаться за ручку, то разве они не гонят?" – считает спортсмен.

После этого в FARE заявили, что такие слова должны иметь дисциплинарные последствия и в футболе нет места дискриминации, а также порекомендовали Беседину пройти образовательный курс.

"Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия. Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения - неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре.

Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии - узнать больше о людях, которые его окружают в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием", – заявили в FARE.

Напомним, результаты Национального исследования школьной среды в Украине показали, что 80% ЛГБТ-подростков не чувствуют себя в безопасности в школе и нередко сталкиваются с различными формами насилия из-за своей сексуальной ориентации.

Также сообщалось, что депутат-гомофоб из Литвы во время онлайн-встречи случайно показал голого мужчину у себя за спиной.