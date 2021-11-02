Радикал Сергей Стерненко, подозреваемый в убийстве человека, призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить въезд на территорию страны для россиян или ввести визовый режим.

Соответствующая электронная петиция зарегистрирована на сайте президента во вторник, 2 ноября.

"Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", - сказано в петиции.

По состоянию на 19:45 2 ноября петицию уже подписали 4491 человек из 25 000 необходимых для рассмотрения президентом.

Напомним, 23 февраля суд в Одессе приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета.

Однако 31 мая суд в Одессе вынес приговор по апелляции Сергея Стерненко в деле о пытках и похищении человека. Суд заменил семилетний срок радикала на трехлетний с испытательным сроком в год.