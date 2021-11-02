За неделю корабельно-катерный состав Морской охраны прошел от Дуная до Азова более 1500 морских миль, обнаружил и распознал около 581 цели. Всего морские пограничники осмотрели 26 судов и маломерных плавсредств, из которых 7 нарушителей пограничного и природоохранного законодательства привлечены к ответственности.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Во время исследований прибрежных районов, в Джарылгацком заливе Херсонской области, экипаж катера Одесского отряда Морской охраны обнаружил сеть длиной 120 метров и 14 ятеров. Из браконьерских сетей пограничники освободили более полусотни бычков и крабов, а также 60 кг креветок и отпустили в море.

Кроме того, на Азове, в районе Бердянского залива, экипажем катера Мариупольского отряда морской охраны обнаружена бесхозная сетка длиной 200 м с живой рыбой: 5 пиленгасов и около 30 азовских калканов.

Также в Старостамбульском устье реки Дунай, экипаж корабля Измаильского отряда Морской охраны обнаружил около 60 ятерей, из которых спасли и выпустили более 150 раков и 5 рыб разных видов.

По предварительным подсчетам, охранники морских границ сохранили государству более 90 тыс. грн.

Мероприятия по установлению лиц, причастных к организации и осуществлению браконьерской деятельности, продолжаются.

Выявленные незаконные орудия лова водных живых ресурсов учтены как бесхозное имущество и изъяты для передачи представителям органов Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

С начала текущего года Морской охраной выявлено и прекращено более полутора десятков случаев браконьерской деятельности, изъято около 12 км запрещенных орудий ловли, спасено и возвращено в природную среду около 10 тыс. единиц представителей морской фауны, в том числе пород, которые занесены в Красную книгу Украины, а также более 600 кг мелких промысловых биоресурсов. Предупрежден ущерб государству на сумму свыше 3 млн. 900 тыс. грн.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что в Киевской области прокуратура прекратила незаконную деятельность браконьеров, которые занимались массовым уничтожением рыбы.

Кроме того, мы также сообщали, что в Киевском регионе правоохранители разоблачили банду браконьеров, которую покрывали сотрудники Госрыбагентства. В месяц на незаконном вылове рыбы злоумышленники зарабатывали почти по миллиону гривен.