Районный суд Дрогобыча оштрафовал на 850 гривен местного жителя, который вылил горячий чай в лицо продавцу магазина. Свои действия мужчина объяснил тем, что возмутился, потому что ему в чай ​​не положили лимон.

Об этом сообщает "Запад.Net" во вторник, 2 ноября.

Как указано в приговоре суда, утром 12 октября Владимир Гарасевич вошел в магазин "Ромашка" по ул. Филиппа Орлика в Дрогобыче. Он приобрел чай с лимоном, а продавщица не добавила в напиток лимон. Это возмутило клиента. Между мужчиной и продавщицей возник конфликт.

Во время ссоры Владимир Гарасевич подошел к продавщице и выплеснул ей в лицо свой горячий чай. Женщина получила ожоги лица I-II степени.

При рассмотрении этого дела в суде адвокат Гарасевича подал заявление, где указано, что его клиент признает свою вину.

Рассматривавшая это дело судья Зоряна Павлив признала Владимира Гарасевича виновным в умышленном причинении легких повреждений продавщице и оштрафовала его на 850 гривень.

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