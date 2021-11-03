В США на выборах губернатора штата Вирджиния победу одержал республиканец, американский бизнесмен, бывший генеральный директор компании "Carlyle Group" Гленн Янгкин.

Об этом пишет Axios.

По итогам обработки бюллетеней, Янгкин набирает 51,09% голосов, его соперник-демократ Терри Маколифф - 48,13%.

После победы на выборах губернатора Вирджинии в 2021 году 15 января 2022 года состоится церемония приведения его к присяге.

"Янгкин поообщал в своей победной речи инвестировать "самый большой бюджет на образование в истории Содружества" и контролировать "самый большой возврат налогов в история Вирджинии.

Он сказал, что его офис отменит налог на продукты, "приостановит последнее повышение налога на газ", двойные стандартные вычеты и снизит налоги на пенсионный доход ветеранов, сэкономив семьям в штате 1500 долларов в первый год", - пишет издание.

"Янгкин создал новый шаблон для кандидатов-республиканцев, участвовавших в конкурентных гонках в эпоху Трампа", - сообщает Axios. Он придерживается повестки экс-президента, одновременно с этим являясь более респектабельным и нескандальным типажом.

Ранее мы рассказывали, что республиканцы требовали отставки президента США Джо Байдена после терактов в Кабуле.

Также сообщали, что, по итогам опроса, в Республиканской партии Трамп опережает по популярности всех конкурентов.