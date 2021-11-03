Прокуратура добилась через Верховный Суд обязать львовский горсовет прекратить вывоз отходов на свалку и выделить землю под новый полигон.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в своем Telegram-канале.

Суд признал противоправным бездействие горсовета, которое не обеспечило закрытие Львовского городского полигона твердых бытовых отходов, не провело его рекультивацию и выбор земельного участка для создания нового полигона, а также не построило завод по переработке отходов и мусоросортировочный комплекс.

При этом, по данным Генпрокуратуры, главный санврач Львовской области еще в 2003 году вынес постановление о прекращении эксплуатации мусорного полигона вблизи села Великие Грибовичи. С тех пор свалка используется незаконно в течение более трех эксплуатационных периодов, добавили в прокуратуре.

Напомним, в марте 2021 года жители села Грозино потребовали прекратить везти мусор из Львова на полигон бытовых отходов, который расположен недалеко от их села. По их словам, львовский мусор на свалку завозят несанкционированно, и это продолжается уже более трех лет. Местные жители даже устаивали акцию протеста и перекрывали трассу "Киев-Ковель".

Ранее мы рассказывали, что в двух областях Украины экологи из госинспекции вместе с полицией обнаружили нелегальные свалки медицинских отходов. Их не утилизировали, а просто хранили в складских помещениях.

Также сообщали, как в селе под Сумами появилась незаконная свалка медицинских отходов. Там были шприцы в крови и тесты на Covid-19.