Кабмин 3 октября начался позже обычного, уже под вечер. К тому времени Рада успела отправить в отставку нескольких министров.

Открывая Кабмин, премьер-министр Денис Шмыгаль остановился теме своих недавних поездок по регионам. Откровением для премьера стал тот факт, что некоторые бюджетные организации, оказывается, получают газ для отопления дороже, чем им было обещано. На это Шмыгалю пожаловались в Сумском университете. Премьер поручил разобраться с этим вопросом, но - конкретно по Сумскому университету. Изменится ли что-то для других бюджетников - вопрос пока открытый.

Разбирались, что принял Кабмин 3 ноября.

Новые полномочия для местных властей

Кабмин утвердил два законопроекта, которыми вносится ряд изменений в законы по децентрализации и ряд других законов.

К примеру, прописано, что решения на местах принимают администрации территориальных общих (последних создано более 1400). Это касается, к примеру, создания домов семейного типа, социальных вопросов и др.

Также есть пояснения по наследству - обращаться нужно будет к нотариусам по месту или, если их нет - к уполномоченным местной общиной лицам.

Территориальные общины получат право создавать пожарные спасательные службы, принимать решения по детсадам (ранее это делали не местные, а районные администрации) и др.

Кроме того, изменились правила отзыва депутатов. Сейчас для отзыва депутата нужно решение собрания избирателей не менее чем из 100 человек для райцентров и 300 - для областных центров. По новой схеме количество недовольных избирателей привяжут к численности населения. Если в городе до 100 тысяч населения, достаточно будет собрать 100 голосов «против», если больше - 300 голосов.

Вторым проектом разграничиваются полномочия администраций. В финансово-экономических расчетах прописано, что будет расти количество территориальных общин - с 1438 в этом году до 1470 к 2024 году. Число районных советов вырастет со 119 до 136. При этом из действующего законодательства хотят убрать нормы по численности работников органов местного самоуправления - штатное расписание будет утверждаться на местах. НА местах также станут принимать решения об установке памятников и монументов, вести учет недвижимости, менять адреса, обеспечивать деятельность школ, ПТУ, разрабатывать образовательные и культурные программы, поддерживать туризм и курировать вопрос развития украинского языка как государственного и пр.

Существенно расширятся полномочия местных властей по социальным вопросам - именно на местах станут решать проблемы с предоставлением льгот работникам образования, обеспечением служебным жильем, финансовой поддержке ветеранских организаций и др.

Судебную экспертизу отдадут частникам

Правительство согласовало новый законопроект о судебно-экспертной деятельности.

Указано, что общую государственную политику в этом направлении определяет Минюст. Как указано в пояснительной записке, это соответствует Концепции развития европейской судебной экспертизы - так как появится единый контакт-центр. Также готовятся изменения в систему подготовки и повышения квалификации судебных экспертов и их отвественности. Будет разработан порядок создания дисциплинарных комиссий судебных экспертов, которые займутся контролем.

Впервые в отечественном законодательстве экспертов разделят на категории по процессуальному признаку экспертиз - первичная, дополнительная, повторная, комплексная и др.

К судебной экспертизе получат более широкий доступ частные эксперты. К примеру, сейчас прописано, что деятельность, связанная с охраной отдельных особо важных объектов права государственной собственности (их перечень устанавливает Кабмин), а также уголовные, судебно-медицинские, судебно-психиатрические экспертизы - только за государственными предприятиями. В обновленной версии уголовные, судебно-медицинский и психиатрические экспертизы из этого перечня исключили. То есть, их смогут проводить и частные эксперты.

Оборонка без пошлин

Кабмин должен был одобрить законопроект о таможенных пошлинах для товаров оборонного значения. Сейчас в таможенном кодексе прописаны льготы по пошлинам (то есть, полное освобождение от них) для ряда товарных категорий (детонаторы, ударные капсулы, комплектующие для биноклей, телескопических прицелов и др). В новом проекте указано, что от уплаты таможенных пошлин освобождаются все товары оборонного назначения, которые укажет в своем списке Кабмин, а также те, что закупаются через международные организации для потребностей госзаказа. Но в последни момент документ сняли на доработку.

Штрафы за нарушение пожарной безопасности

В Украине существенно ужесточат ответственность за нарушения правил пожарной безопасности. Соотвествующий законопроект согласовал Кабмин.

Нововведений несколько:

работники ведомственной, местной пожарной охраны, члены добровольных пожарных отрядов получат право составлять админпротоколы за сжигание сухостоя

Появится админответственность за использование приборов, подъем которых на высоту осуществляется с помощью открытого огня возле лесов, торфяников, объектов, заповедного фонда, в границах населенных пунктов и пр.

Протоколы на нарушителей будут составлять лесные инспекторы, общественники, пожарные, Нацполиция, представители ГСЧС, Гослесагентства и Госэкоинспеции.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности для частных лиц - от 90 до 270 необлагаемых минимум, для должностных лиц - от 270 до 900 необлагаемых минимумов. Повторные нарушения потянут на штрафы до 900 необлагаемых минимумов для частников и до 1800 для должностных лиц.

150 миллионов на е-налоги

Кабмин принял постановление, в котором прописывается порядок использования средств на цифровую трансформацию в сфере налоговой политики. Деньги будут потрачены на разработку и модернизацию программного обеспечения, которое позволит внедрить так называемые е-налоги и информационную систему "Прозрачная торговля" или е-РРО.

В частности, 9 млн гривен пойдет на обеспечение работы электронных кабинетов, 5 млн - на создание удаленных рабочих мест для налоговиков, проводящих выездные проверки. Пять миллионов гривен потратят на интеграцию налоговой системы с порталом "Дия" - для обмена информацией о резидентах, лицензировании и предпринимателях. Еще 14,5 млн понадобится для онлайн-регистрации физлиц в Госреестре плательщиков налогов. и "Единое окно подачи электронной отчетности". На разработку ПО для созранения электронных документов уйдет 20 млн гривен.

Еще 80 млн потратят на сервер баз данных для обеспечения работы информационных систем ГНС и т.д

Всего в этой году на цифровизацию налогов потратят 150 млн гривен.

БЭБ идет в регионы

Кабмин своим постановлением дал старт созданию территориальной сети Бюро экономической безопасности. Как указано в пояснительной записке, нужно ускорить начало работы БЭБ на местах, поэтому возникла необходимость в создании региональной сети.

Всего будет создано 23 подразделения - в Киеве и области, каждом областном центре (в Донецкой и Луганской областях - одно подразделение). Херсонское подразделение будет курировать также Крым.

Региональную сеть будут создавать на деньги, которые заложены на БЭБ в бюджете - на этот год боле 587 млн, на следующий — порядка 621,6 млн.

Декретные - по е-больничным

С подачи Минсоцполитики Кабмин изменил правила назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми.

В частности, речь идет о выплатах по беременности и родам. Недавно, с внедрением в Украине е-больничного, справки по декрету и родам также должны оформляться в электронном виде и вноситься в общую базу больничных.

В новом постановлении прописали, что помощь по беременности и родам будет назначаться только после регистрации соответствующих документов в электронной базе и их проверки. Но есть уточнение - до полного обеспечения технических возможностей внесения документов в электронную базу будут приниматься также обычные справки из лечебных учреждений.

Женщины, которые не застрахованы в системе соцстраха, смогут оформлять выплаты через "Дию" по номеру е-больничного.

Учителя и медики на ВНО

Правительство прописало, как будут привлекать педагогов на проведение внешнего независимого оценивания.

Указано, что учителя будут работать не только в пунктах обработки тестов, как сейчас, но и в пунктах проверки, а также в пунктах проведения ВНО - в случае, если региональному Центру оценивания качества образования понадобятся дополнительные работники.

Количество учителей одного образовательного учреждения в пункте проведения ВНО не должно превышать 75% (сейчас - 50%).

Также появилась норма о том, что на ВНО станут привлекать медиков - в пункте проведения тестирования должен дежурить медицинский работник (один на пункт).

Посредник по вакцинам

Международное агентство Crown Agents, которое уже несколько лет курирует закупки медпрепаратов для Украины по госзаказу, будет приобретать для нашей страны еще и вакцины от коронавируса. Соотвествующие решение принял Кабмин. Через эту структуру будут идти закупки за кредитные средства Европейского инвестиционного банка. Речь идет о сумме порядка 1,6 млрд гривен. Но по условиям банка, кредит должен идти только на вакцины - затраты на поставку и услуги запупщика - за счет госбюджета. Комиссионные посредника составят ориентировочно 1% от суммы, логистика - от 0,7% до 3,3% от стоимости вакцины.

Выбор Crown Agents в пояснительной записке аргументируют "большим опытом в закупках и проведениях переговоров с производителями/поставщиками вакцин против коронавируса (Пфайзер, Модерна, Астра Зенкка, Синовак и др)".

Впрочем, эта организация уже не раз была в центре скандалов, о чем мы подробно писали.

Теперь же она получит за закупку вакцин боле 16,5 млн гривен комиссионных (расчет есть в сопроводительных материалах к проекту постановления Кабмина), еще от 11,6 млн до 54,7 млн уйдет на логистику. С учетом банковских платежей дополнительные расходы на вакцины составят от 28,2 до почти 71,4 млн.

Вещдоки на уничтожение

Правительство приняло постановление, которое регулирует правила обращения с вещественными доказательствами.

В частности, прописали как будут уничтожать вещдоки, которые не имеют ценности с точки зрения продажи или использования этого имущества.

Уничтожение вещественных доказательств будут курировать специальные комиссии не менее чем из трех человек, в том числе, руководителя следственного подразделения, следователя, работника финансового подразделения.

С науки и образования - на психиатрические спецучреждения

На спецучреждения, в которых принудительно содержаться совершившие преступления граждане с психическими заболеваниями, выделили дополнительные средства. Деньги получат учреждения Киева и 14 областей, в которых содержится порядка 1400 пациентов.

На их содержание уже предусмотрена субвенция в размере 53,3 млн гривен, но за 9 месяцев этого года использовано 41,5 млн, то есть, денег не хватает. На ноябрь- декабрь нужно 42,1 млн. Но дадут только около 17,7 млн.

Деньги перераспределяет с других бюджетных статей, в частности, больше 11 млн снимут с финансирования подготовки и повышения квалификации кадров в системе здравоохранения, , больше 1,2 млн - с обеспечения научной деятельности и т.д.

Пансионы с платными услугами вместо интернатов

Кабмин прописал, как дети будут учиться и жить в так называемых пансионах - школах полного дня. В пансионы уже давно решено трансформировать государственные интернаты, но порядка работы новых учреждений не было.

Указано, что под пансионы должны быть выделены отдельные помещения, детей разного возраста поделят на группы, численность которых не может превышать предельные цифры по наполняемости классов.

Ученики лицеев или спецшкол могут поселяться в пансионаты, если их семьи проживают в других городах (если до них добираться больше часа). В выходные дни и на каникулы в пансионатах могут оставаться дети с инвалидностью- остальные разъезжаются по домам.

В пансионы военных лицеев дети смогут поселяться только с 13 лет- вне зависимости от места их проживания.

Без ограничений будут селить в пансионы без ограничений - они смогут проживать там в течение календарного года.

Для проживания в пансионе должны быть обеспечены бытовые условия, также говорится о защите прав детей, в частности, право на высказывания собственного мнения, уважение, отдых и защиту персональных данных.

Детям должны предоставляться медпомощь, услуги библиотеки, репетиторская база.

Указаны нормы по питанию. Для детей-сирот летом и по праздничным дням затраты на питание увеличат на 10% - на свежие овощи и фрукты. Но, пожалуй, самый интересный пункт, о платных услугах. Прописано, что ученикам могут предоставляться платные услуги - образовательные и другие.

Понятно, что это открывает путь для выбивания денег из родителей, ведь может вдруг оказаться, что целый ряд услуг в пансионах перекочуют в раздел платных, причем, так как о ценах ничего не сказано, стоить они могут немало.

Новый техрегламент по газу отложили на год

Кабмин отложил новый технический регламент по сжиженному газу до 5 ноября 2022 года.

Этот регламент должен был вступить в силу на днях, то есть, с 5 ноября 2021 года. Таким образом, его перенесли на год.

Регламент по сжиженному газу был утвержден еще в 2020 году, и прописывает нормативы по качеству для газа, который используется для автомобильного транспорта, в коммунально-бытовой сфере и в промышленности.

По сравнению с действующим регламентом, новый, в частности, предусматривал, что присадки не должны ухудшать показатели качества сжиженного газа, а также на них нужны паспорта безопасности химической продукции.

То есть, в теории должно было повысится общее качество сжиженного газа и его безопасность. Но есть один нюанс - в новый Техрегламент не вписывается немалая часть российского сжиженного газа, от которого наш рынок зависит.

Поэтому, собственно, новый Техрегламент и отложили.

С одной стороны, как указано в прогнозе результатов принятия нового законодательного акта, "постоянные отсрочки приводят к поставке потребителям некондиционного сжиженного газа из страны-агрессора", с другой - заменить его фактически нечем.

Новая формула по ценам на землю

Кабмин утвердил новую методику нормативной денежной оценки земли. Формула следующая - площадь участка умноженная на норматив капитализированного рентного дохода за единицу площади (то есть, сколько на этой земле можно заработать) и коэффициенты.

Коэффициентов будет пять- зональность по регионам, местонахождение участка, целевое назначение, категория земли, индексация нормативно-денежной оценки за период от утверждения норматива капитализированного рентного дохода до даты проведения оценки.

Самое важное в новой формуле - норматив капитализированного рентного дохода. Для сельзозземель базовый норматив принят на уровне средней по стране нормативно-денежной оценки одного гектара пашни - 27500 гривен. Для земель заповедного фонда ценник другой — 73815 гривен за гектар, земли историко-культурного назначение - 745666 гривен, водного фонда - 13210, оздоровительного назначения - 47081 гривен, лесного фонда - 5976 гривен.

Коэффициенты по нахождению земли в той или иной территориальной общине, варьируются от 1,1 до 1,3. Самые дешевые земли в отдельных селах Ривненской, Луганской, Тернопольской и других - их оценят с коэффициентом 1,1. Для участков в Харьковской области - коэффициент 1,3, в Херсонской - 1,2 и т.п.

"Рекреационные" коэффициенты варьируются от 1,5 до 3. По самой высокой ставке оценили курорты Крыма - Алушту, Партенит, Ялту и др. Курорты Евпаторийского и Феодосийского районов идут дешевле - с коэффициентом 2,2, а Херсонские - по ставке 2. Самые низкие ставки для региональных курортов, к примеру Ворзеля в Киевской области, Миргорода на Полтавщине и др.

Загрязненные земли будут считать по понижающему коэффициенту - в зоне отчуждения это 0,5, в зоне усиленного радиационного контроля - 0,9,

В итоге официальная стоимость земли в Украине сильно изменится - одни участки подешевеют, другие - подорожают. Что особенно важно для сельхозземель, ведь с открытием рынка минимальная стоимость гектара не может быть ниже нормативно-денежной оценки.

Субсидии пересчитают

Правительство приняло важное постановление по коммуналке.

В нем прописано, что абонплата, которую начисляют владельцам жилья, оборудованного индивидуальной системой отопления и горячего водоснабжения, также включается в субсидии.

Также упраздняется социальный норматив по отоплению в гривнах за квадратный метр (он применяется при начислении субсидий). Теперь будут учитывать норматив в гигакалориях. Но сразу же возникает вопрос - как быть жильцам домом, не оборудованных счётчиками на тепло, а таких немало.

Указано, что на местах могут устанавливать свои социальные нормативы по коммунальным услугам - выше или ниже базовых. Но указано, что, если местные нормативы ниже базовых, то будут считать по следующей схеме: если у потребителя есть счетчик, применяются базовые нормативы, утвержденные Кабмином, если нет - можно применять местные нормативы.

То есть, потребители без счетчиков оказываются в более выигрышном положении.

Появился еще один социальный норматив - по вывозу мусора. Для твердых бытовых отходов - 0,325 кубов на человека в месяц, крупногабаритных - 0,0417 кубов, ремонтных - 0,05 кубов.

Деньги переселенцам через "Дию"

Переселенцам будут начислять помощь на покрытие затрат на проживания через "Дию". Постановление на эту тему принял Кабмин.

Указано, что если нет изменений в статусе и доходах, то новое заявление на следующую выплату по истечению 6-месячного срока лично подавать не нужно - оно продлиться автоматически.

Заявления можно будет подавать через "Дию".

Еще одно нововведение - проверка в режиме реального времени всех заявителей по Единой информационной базе внутренне перемещенных лиц с подключением баз Минсоцполитики. То есть, верификация претендентов на государственную помощь будет более жесткой.

Завод мешает аэропорту

Южный машиностроительный завод имени Макарова мешает строительству нового аэропорта "Днепропетровск".

Поэтому Кабмин решил просто перенести заводские помещения с одного земельного участка на другой. Участок под другим кадастровым номером уже выделен. Финансирование переноса проведет ГП "Фининпро" - за счет средств уставного капитала по программе проектирование и строительство аэропорта «Днепропетровск».

Но процедура достаточно сложная - сначала нужно будет передать все объекты на баланс «Фининпро» (сейчас они на балансе завода, а тот находится в сфере управления Государственного космического агентства) а после переноса зданий - в обратном направлении. И тут уж намечается конфликт. Как отмечается в записке Минфина, Государственное космическое агентство отказало в разрешения на передачу зданий.

Провал по ковид-тестированию

На пике новой коронавирусной волны оказалось, что в Украине проблема с тестированием - в некоторых регионах их просто негде делать.

Кабмин в срочном порядке выделяет деньги на ПЦР- системы региональным центрам тестирования.

С тестированием сейчас проблемы с нескольких городах. 1,1 млн гривен нужен на систему ПЦР для Херсонского областного центра контроля и профилактики болезней». Как указано в пояснительной записке, сегодня центр не может оперативно проводить тестирования на ковид, что приводит к задержкам с установлением диагнозов.

В вирусологической лаборатории Днепропетровского центра работает только три аппарата, причем, у одного - 100% износ. В наличии только одна автоматизированная портативная система выявления нуклеиновых кислот, которая работает без остановок и не справляется, так как уже поступает более 2 тысяч образцов на исследования, и это еще не предел. Общая потребность в средствах тут - 3 млн гривен.

Деньги на оборудование снимут с программы по ВИЧ/СПИД, там, якобы, как раз возникла экономия в 4,1 млн гривен.